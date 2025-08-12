खगड़िया: बिहार में बाढ़ से लोग हलकान हैं. इसी बीच खगड़िया जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दूल्हा नाव से बारात लेकर अपनी दुल्हन को लेने निकला है. नाव का सहारा इसलिए लिया गया है, क्योंकि इलाके में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सारी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं.

बाढ़ के बीच शादी: दरअसल, गोदड़ी प्रखंड के बौरना गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी तजम्मुल के बेटे मोहम्मद जफर की शादी बेलदौर के दिघोन गांव में जुली प्रवीन नाम की लड़की के साथ होनी थी. शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी बौरना का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया और बौरना गांव से मुख्य सड़क तक जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए.

बिहार में बाढ़ के बीच दुल्हनिया लेने पहुंचा 'शहजादा' (ETV Bharat)

नाव से निकली बारात: रास्ते बंद होने के बावजूद भी शादी नहीं रूकी और पारंपरिक पोशाक पहने हुए दूल्हा सजी हुई नाव पर बैठा. साथ ही लगभग 25 रिश्तेदार और मेहमान भी दो अलग-अलग नावों पर बैठे. बारातियों संग कोई डीजे या संगीत बैंड नहीं था, लेकिन पानी की फुहारों और नाविकों के जयकारों ने इस बारात को अनोखा बना दिया.

चर्चा का विषय बनी शादी: इस अनोखी बारात को देखने के लिए ग्रामीण नदी किनारे जमा हो गए. इसी बीच कई लोगों ने बारात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसके बाद क्षेत्र में शादी चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या कहता है दूल्हा: दूल्हा मोहम्मद जफर ने बताया कि शादी की तारीख बहुत पहले तय हो गई थी. हमने इस मौके को स्वीकार करने का फैसला किया था. मां गंगा की लहरों ने इस शादी को यादगार बना दिया. उन्होंने बताया कि शादी करने के बाद लड़की को भी वापस विदाकर नाव से ही बाढ़ के बीच बौरना गांव लाया गया है.

''बाढ़ का साया शादी पर पड़ रहा था, लेकिन इसे रद्द करना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने नाव से बारात ले जाने का फैसला किया. रविवार को बारात बौरना गांव से जीएन तटबंध के लिए रवाना हुई थी''. - तजम्मुल, दूल्हे के पिता

बिहार में बाढ़ से तबाही: बता दें कि बिहार में भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिससे बाढ़ आ गई है. बाढ़ में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख लोग प्रभावित हैं.

