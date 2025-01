ETV Bharat / state

सतना में सज-धजकर ट्रैक्टर से दुल्हनिया लेने निकला दूल्हा, जोड़े की तस्वीर खुश कर देगी - GROOM CAME OUT RIDING ON TRACTOR

सतना में ट्रैक्टर से अपनी दुल्हनिया लाने निकला दूल्हा ( Etv Bharat )

Published : Jan 25, 2025, 10:32 AM IST | Updated : Jan 25, 2025, 11:01 AM IST

सतना: सतना जिले के नागौद में एक अजब-गजब बारात देखने को मिली. यहां एक दूल्हा अपनी ब्याह रचाने ट्रैक्टर पर सवार होकर दुल्हन के द्वार पर पहुंचा. दूल्हे के इस अनूठे अंदाज को देखकर सभी की निगाहें उस पर टिक गई. विदाई के बाद दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने घर चला गया. दूल्हे ने ऐसा करने के पीछे एक खास वजह बताई. जानिए क्या है दूल्हे के ऐसा करने का कारण. सतना जिले के नागौद क्षेत्र में सेमरी गांव का है मामला इन दिनों शादी ब्याह का सीजन चल रहा है. ऐसे में लोग अलग अलग तरीके से अपनी सादी को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं. कहीं दूल्हे की बारात लग्जरी कार तो कहीं बग्घी और रथ के साथ जाती है. लेकिन हम बात कर रहे हैं, एक अनोखी बारात की जिसके बारे में जानकार आप हैरान रह जाएंगे. जी हां, यह मामला है, मध्य प्रदेश सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र में सेमरी गांव का.

