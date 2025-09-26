ETV Bharat / state

"बादलों से ऊपर की जानकारी तो है, जमीनी हकीकत की नहीं", कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर दिया जवाब

चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री श्याम सिंह राणा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 26, 2025 at 5:04 PM IST 2 Min Read