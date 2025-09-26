"बादलों से ऊपर की जानकारी तो है, जमीनी हकीकत की नहीं", कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर दिया जवाब
कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 मामलों का निष्पादन किया गया.
Published : September 26, 2025 at 5:04 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चरखी दादरी में कटाक्ष किया. उनके राजनीतिक विरासत का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि "बादलों से ऊपर की जानकारी तो है, जमीनी हकीकत की नहीं है." उन्होंने कहा कि "चुनाव में हार देखकर ही राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं. राहुल गांधी की कई पीढ़ियां देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बावजूद इनकी जानकारी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है. लीगल तरीके से वोटें बनती हैं. अगर वोटों की चोरी होती तो चुनाव आयोग संज्ञान लेता."
"ये जब भी हारेंगे तो फिर वोट चोरी के आरोप लगाएंगे": कृषि मंत्री ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि "वोटों की रखवाली के लिए कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता हैं और न ही संगठन. ये जब भी हारेंगे तो फिर वोट चोरी के आरोप लगाएंगे. नियमानुसार वोट बनती है और काटी भी जाती हैं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है. वोट बचाने के लिए कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं हैं."
15 शिकायतों का हुआ निपटारा: मंत्री श्याम सिंह राणा चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने 15 शिकायतों का निपटारा किया और अधिकारियों को समय पर जन समस्याएं निपटाने के बारे में निर्देश दिए. इस दौरान मंत्री ने ग्राम पंचायतों से सरकार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया.
किसानों को जल्द मिलेगा फसल मुआवजा: मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "बिहार चुनाव में भाजपा मजबूत संगठन के बूते जीत दर्ज करेगी. कांग्रेस के पास न संगठन और न कार्यकर्ता, कांग्रेसी हार से बौखला गये हैं. हरियाणा कांग्रेस पार्टी में भी आपसी फूट है. यही कारण है कि ये प्रदेशाध्यक्ष तो दूर नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाये." उन्होंने कहा कि "फसलों की ई-क्षतिपूर्ति पर अधिकारी मुआयना कर रहे हैं, जल्द ही किसानों को मुआवजा मिलेगा." मौके पर बाढड़ा विधायक उमेद पातुवास और डीसी डॉ. मुनीष नागपाल मुख्य रूप से मौजूद थे.