JNU में छात्रसंघ चुनाव के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी गठित, जानिए कब होंगे चुनाव ?
JNU में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, प्रशासन ने शिकायत निवारण समिति बनाई है. चुनाव जल्द होने की उम्मीद है.
Published : October 6, 2025 at 11:12 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रसंघ चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी (GRC) का गठन कर दिया है. वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन भी सक्रिय हो गए हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जेएनयू में चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं. इससे यह उम्मीद जगी है कि कोविड-19 के बाद से बाधित चुनाव प्रक्रिया अब अपने पारंपरिक ट्रैक पर लौट सकती है.
कोविड-19 के बाद मार्च-अप्रैल में हो रहे थे चुनाव: कोविड-19 के बाद से जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) चुनाव अपने नियमित शेड्यूल सितंबर से खिसककर मार्च-अप्रैल में हो रहे थे. 2023-24 के लिए चुनाव 22 मार्च 2024 को और 2024-25 सत्र के लिए 25 अप्रैल 2025 को संपन्न हुए थे. अगर इस बार नवंबर में चुनाव होते हैं तो मौजूदा छात्रसंघ का कार्यकाल मात्र छः महीने का ही रह जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की लिंगदोह कमिटी की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नए सत्र के शुरू होने से छह से आठ हफ्तों के अंदर कराए जाने चाहिए.
क्या है Grievance Redressal Committee :जेएनयू में छात्र शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) है, जो छात्रों के मुद्दों पर गौर करती है. यह समिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार छात्रों की शैक्षणिक और अन्य चिंताओं पर विचार करती है और उन्हें हल करने का प्रयास करती है. जेएनयू की वेबसाइट पर शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, जिसमें लोकपाल और विभिन्न समितियों का विवरण शामिल है.
GRC में चुनाव से संबंधित शिकायतों और विवादों का निपटारा: जेएनयू के डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रो. मनुराधा चौधरी ने जारी अधिसूचना में कहा कि गठित ग्रीवांस रिड्रेसल सेल (GRC) चुनाव से संबंधित शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया है. यह समिति चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी शिकायतों पर सुनवाई करेगी. यदि किसी छात्र या संगठन को समिति के निर्णय पर आपत्ति होती है, तो वह कुलपति के समक्ष अपील कर सकते हैं.
कुलपति को समिति के निर्णय को बदलने का अधिकार : कुलपति को समिति के निर्णय को बदलने या रद्द करने का अधिकार भी दिया गया है. ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में दो छात्र सहित ईसी के सदस्य है. मनुराधा चौधरी ने कहा कि 6 अक्टूबर से छात्रों की मीटिंग शुरू हो रही है. इसमें छात्र चुनाव के लिए तिथि तय करेंगे, इसके बाद सेल द्वारा चुनाव की तिथि तय की जाएगी. उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव कराया जाएगा.
छात्रसंघ चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है: जेएनयू में पीएचडी कार्यक्रमों में सबसे अधिक एडमिशन होते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र पीएचडी के दाखिले के साथ ही शुरू माना जाता है. इस वर्ष पीएचडी सेशन 12 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे. पिछले छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट गठबंधन (AISF, SFI, AISA) ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी, हालांकि एक सीट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कब्जा जमाया था. इस बार भी लेफ्ट और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें :