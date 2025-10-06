खराब ड्रेनेज सिस्टम से ग्रीनपार्क पर फिर लगा दाग, यूपीसीए की जमकर हुई किरकिरी, सचिव बोले- जल्द आएंगे अच्छे दिन
रविवार को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच फाइनल मैच खेला गया. बारिश के कारण फैंस को निराश होकर लौटना पड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 6:44 PM IST
कानपुर : ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में एक बार फिर खराब ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ गए हैं. स्टेडियम पर एक ऐसा दाग लग गया है, जो पदाधिकारियों के हटाए नहीं हट रहा। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के पदाधिकारियों की इस मामले में जमकर किरकिरी हो रही है. उनके पास इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस जवाब भी नहीं है.
हालांकि, रविवार को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच चल रहे अनआफिशियल सीरीज के खत्म होते ही अगले दिन यानी सोमवार को स्टेडियम की सूरत बदलने और खासतौर से ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कानपुर के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन, सांसद रमेश अवस्थी व यूपीसीए के पदाधिकारियों ने कई घंटों तक मंथन किया. तय हुआ 15 अक्टूबर तक स्टेडियम की नई सूरत वाली डीपीआर सरकार को भेजी जाएगी. जल्द स्टेडियम के अच्छे दिन आएंगे.
भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच के बाद एक साल तक कोई काम नहीं: पिछले साल सितंबर-अक्टूबर के बीच भारत-बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच हुआ था. बारिश के के कारण तीन से साढ़े तीन दिनों में ही पूरे टेस्ट मैच को आयोजित किया गया था. उस समय भी क्रिकेट फ्रैंस इस बात को लेकर नाराज थे कि स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे.
बारिश के चलते फैंस हुए थे मायूस : मैच के बाद यूपीसीए के पदाधिकारी पूरे साल भर कहते रहे कि स्टेडियम में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार है. लेकिन, हकीकत में वह प्रोजेक्ट महज फाइलों तक सीमित रहा. 30 सितंबर से जब इंडिया ए व आस्ट्रेलिया ए के बीच पहले वन डे मैच की सारी तैयारियां हो गईं. उसके बाद बारिश के चलते दर्शकों को स्टेडियम से निराश होकर लौटना पड़ा. इसी तरह दूसरे वन डे मैच में बारिश से साढ़े तीन घंटे तक खेल प्रभावित हुआ और बीसीसीआई को डकवर्थ लुईस के नियम से मैच कराना पड़ा.
यूपीसीए की ओर से स्टेडियम की दिक्कतों को दूर करने का काम लगातार होता है. यह बात सच है कि यहां का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है. अब कई सौ करोड़ रुपये खर्च कर हम इस स्टेडियम की सारी बाधाओं को दूर करेंगे. पहले चरण में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने का काम होगा. दूसरे चरण में दर्शक क्षमता को 40 हजार तक पहुंचाएंगे. तीसरे चरण में पार्किंग व अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा. यूपीसीए की ओर से 15 अक्टूबर तक डीपीआर बनाकर शासन को भेज दी जाएगी. खुद सीएम योगी चाहते हैं, कानपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला स्टेडियम हो. साथ ही यह सारी सुविधाएं 75 साल पुराने इस ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगी.
अरविंद श्रीवास्तव, सचिव, उप्र क्रिकेट एसोसिएशन
यह भी पढ़ें : कानपुर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स; जानिए फीस और आवेदन का तरीका