ETV Bharat / state

खराब ड्रेनेज सिस्टम से ग्रीनपार्क पर फिर लगा दाग, यूपीसीए की जमकर हुई किरकिरी, सचिव बोले- जल्द आएंगे अच्छे दिन

कानपुर : ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में एक बार फिर खराब ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ गए हैं. स्टेडियम पर एक ऐसा दाग लग गया है, जो पदाधिकारियों के हटाए नहीं हट रहा। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के पदाधिकारियों की इस मामले में जमकर किरकिरी हो रही है. उनके पास इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस जवाब भी नहीं है.

हालांकि, रविवार को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच चल रहे अनआफिशियल सीरीज के खत्म होते ही अगले दिन यानी सोमवार को स्टेडियम की सूरत बदलने और खासतौर से ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कानपुर के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन, सांसद रमेश अवस्थी व यूपीसीए के पदाधिकारियों ने कई घंटों तक मंथन किया. तय हुआ 15 अक्टूबर तक स्टेडियम की नई सूरत वाली डीपीआर सरकार को भेजी जाएगी. जल्द स्टेडियम के अच्छे दिन आएंगे.

भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच के बाद एक साल तक कोई काम नहीं: पिछले साल सितंबर-अक्टूबर के बीच भारत-बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच हुआ था. बारिश के के कारण तीन से साढ़े तीन दिनों में ही पूरे टेस्ट मैच को आयोजित किया गया था. उस समय भी क्रिकेट फ्रैंस इस बात को लेकर नाराज थे कि स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे.