अयोध्या राम मंदिर में तैयार हो रही हरी-भरी पंचवटी, निर्माण समिति ने किया निरीक्षण

राम जन्मभूमि निर्माण समिति ने दो दिवसीय बैठक में कई विषयों पर की चर्चा.

green panchavati is being prepared in ayodhya ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में तेजी से चल रहा निर्माण. (Ram Janmabhoomi Trust.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 8:27 AM IST

अयोध्या: राम मंदिर में अब हरियाली भी भक्तों का मन मोह लेगी. इसके लिए यहां हरियाली वाला हिस्सा तैयार की जा रहा है. इस पुष्प वाटिका को पंचवटी नाम दिया गया है. इसके तैयार होने पर भक्तों को हरियाली का सुखद अहसास होगा. राम मंदिर निर्माण समिति ने गुरुवार को मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया. बता दें कि समिति की ओर से निर्माण की प्रगति को लेकर दो दिवसीय बैठक की गई है.

निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने 70 एकड़ परिसर में चल रहे बाउंड्री वॉल निर्माण, गेट नंबर 11 पर निर्माण और परिसर स्थित वाटिका के निर्माण का निरीक्षण किया. बताया गया कि 31 अक्टूबर तक यहां हरियाली लाने की कोशिश रहेगी. पुष्प वाटिका का नाम पंचवटी होगा.

बताया गया कि राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है. 25 नवंबर को भव्य आयोजन के बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा. इसके पहले मंदिर परिसर को पूर्ण करने की तैयारी तेज हो गई है.

उन्होंने बताया कि अक्टूबर तक श्रद्धालुओं को सभी स्थानों पर अनुशासन के साथ जाने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी जगह पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी. एक नियमित संख्या में ही भक्तों को अनुमति मिलेगी. उन्होंने बताया कि कुबेर टीला, प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन करने वालों की संख्या सीमित होगी. परिक्रमा की व्यवस्था होगी. ऑडिटोरियम का काम मार्च 2026 तक पूर्ण होगा. उन्होंने कहा कि जो बाउंड्रीवाल का निर्माण है जो लगभग 4 किलोमीटर से ज्यादा है जिसमें की कुल मिलाकर 25 वॉच टावर लगाए जाएंगे

बाउंड्री वॉल में आधुनिक सुरक्षा के उपकरण रखे जाएंगे. बाउंड्री वॉल का कार्य 2026 के अंत तक चलेगा, बाकी कार्य जो है वह जून 2026 तक पूरे होंगे.

