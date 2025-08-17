ETV Bharat / state

यूपी में पहली बार; गोरखपुर में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की होगी मिलावट - GREEN HYDROGEN PRODUCTION

प्रदेश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में किया. इसे सीएनजी-पीएनजी में दो प्रतिशत मिलाया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
उद्घाटन करते सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 10:52 PM IST

6 Min Read

गोरखपुर: प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में टोरेंट समूह ने स्थापित किया है. इस प्लांट का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के बाद इसकी सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की मिलावट की जा सकेगी.

सीएम ने कहा- कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करना जरूरी: गोरखपुर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरेंट समूह ने, स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चिंता जीवसृष्टि और मानव सभ्यता को बचाने की है. जीवसृष्टि और मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करना होगा.

उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट: सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. टोरेंट गैस और टोरेंट पॉवर द्वारा स्थापित यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा प्लांट है.

टोरेंट ग्रुप ने लगाया ग्राीन हाइड्रोजन का प्लांट: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और बीमारियों से बचाव में ग्रीन एनर्जी की बड़ी भूमिका होने जा रही है. ऊर्जा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हरित ऊर्जा तथा विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए यह प्लांट बड़ी भूमिका निभाएगा. यह प्लांट प्रदूषण से मुक्त उर्जा प्राप्ति की दिशा में एक नया प्रयास है. यहां टोरेंट ग्रुप का एक प्लांट पहले सीएनजी का था. अब यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाया गया है.

ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी-पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी: सीएम योगी ने कहा कि अब यहां ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी-पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी. इसके बाद इसे घर घर रसोई गैस के रूप में पहुंचाया जायेगा. ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है. यूपी में प्रचुर जल संसाधन होने के चलते यहां इसकी व्यापक संभावना है. ग्रीन हाइड्रोजन जल से बनेगी. जल में दो हिस्सा हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन होता है.

उत्तर प्रदेश जल संसाधन के लिहाज से समृद्ध: सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल संसाधन के लिहाज से अत्यंत समृद्ध है. यहां कई जगहों पर दस मीटर की गहराई में पानी मिल जाता है. कई नदियां यूपी में प्रवाहित हैं. जल संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता से उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी बनाने में सामर्थ्यवान है.

प्लांट की उत्पादन क्षमता 72 टन प्रतिवर्ष: टोरेंट समूह के निदेशक जिनल मेहता के मुताबिक टोरेंट गैस और टोरेंट पॉवर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 72 टन प्रतिवर्ष है. यह एक पायलट प्रोजेक्ट भी है. इस प्रोजेक्ट के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 2 प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा. प्लांट के उद्घाटन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन आमजन के जीवन का हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह सीधे रसोई घरों और वाहनों तक पहुंचेगा.

प्राकृतिक गैस के साथ मिलाने पर कार्बन फुटप्रिंट कम होता है: गोरखपुर के प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन 2 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाएगा. प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का अपमिश्रण आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा. जिनल मेहता के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है.

ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर: इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाने से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, पहले से स्थापित प्राकृतिक गैस संरचना का उपयोग होता है और हाइड्रोजन की शुरुआती मांग बढ़ाने में मदद मिलती है. ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक विशिष्ट नीति भी बनाई है. इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्षित किया गया है.

22 हजार मेगावाट रिन्यूवल एनर्जी का टार्गेट: सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास उर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोपावर, या थर्मलपावर है. प्रदेश में पवन उर्जा नहीं है. प्रदेश सरकार ने 22 हजार मेगावाट रिन्यूवल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. अब तक इस क्षेत्र में हम 6 हजार मेगावाट तक पहुंचे हैं. रिन्यूवल एनर्जी के लिए किसी न किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है. भविष्य में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र सबसे ज्यादा व्यापक संभावना हाइड्रोजन एनर्जी में है.

मोबाइल फोन की तरह सस्ती होगी हाइड्रोजन गैस: सीएम ने कहा कि अभी यह ऊर्जा कुछ महंगी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में मोबाइल फोन की तरह सस्ती हो जायेगी. वहीं इस प्रोग्राम से पहले सीएम ने गोरखपुर को चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़े निजी समूह के रीजेंसी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब न तो स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी है और न ही पैसे की.

यहां सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं और आम नागरिक को उसका लाभ दिलाने की प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान) भी है. यदि किसी के इलाज में आयुष्मान योजना की राशि कम पड़ेगी तो मुख्यमंत्री राहत कोष और जनप्रतिनिधियों की निधि से उसकी मदद की जाएगी.

एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाई सौ बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी का शुरू होना गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है. एक ही छत के नीचे यहां सारी सुविधाएं मिलेंगी. इसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को भी मिलेगा. यहां 80 बेडेड आईसीयू की भी सुविधा है.

पांच करोड़ आबादी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र: सीएम ने कहा कि कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल चिकित्सा सेवा के बैक बोन के रूप में है और यूपी में इसकी श्रृंखला शुरू हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल उपचार का माध्यम है, लेकिन यदि उपचार में सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई तो वह इंफेक्शन का भी माध्यम बन जाता है. इस अस्पताल में इन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. यह अस्पताल इस क्षेत्र के पांच करोड़ आबादी के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र बनेगा.

यह भी पढ़ें: NCERT के नए मॉड्यूल पर मंत्री गुलाब देवी बोलीं- सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, गलत फैसले से सिर दर्द बना पाकिस्तान

गोरखपुर: प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में टोरेंट समूह ने स्थापित किया है. इस प्लांट का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के बाद इसकी सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की मिलावट की जा सकेगी.

सीएम ने कहा- कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करना जरूरी: गोरखपुर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरेंट समूह ने, स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चिंता जीवसृष्टि और मानव सभ्यता को बचाने की है. जीवसृष्टि और मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करना होगा.

उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट: सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. टोरेंट गैस और टोरेंट पॉवर द्वारा स्थापित यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा प्लांट है.

टोरेंट ग्रुप ने लगाया ग्राीन हाइड्रोजन का प्लांट: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और बीमारियों से बचाव में ग्रीन एनर्जी की बड़ी भूमिका होने जा रही है. ऊर्जा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हरित ऊर्जा तथा विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए यह प्लांट बड़ी भूमिका निभाएगा. यह प्लांट प्रदूषण से मुक्त उर्जा प्राप्ति की दिशा में एक नया प्रयास है. यहां टोरेंट ग्रुप का एक प्लांट पहले सीएनजी का था. अब यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाया गया है.

ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी-पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी: सीएम योगी ने कहा कि अब यहां ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी-पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी. इसके बाद इसे घर घर रसोई गैस के रूप में पहुंचाया जायेगा. ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है. यूपी में प्रचुर जल संसाधन होने के चलते यहां इसकी व्यापक संभावना है. ग्रीन हाइड्रोजन जल से बनेगी. जल में दो हिस्सा हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन होता है.

उत्तर प्रदेश जल संसाधन के लिहाज से समृद्ध: सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल संसाधन के लिहाज से अत्यंत समृद्ध है. यहां कई जगहों पर दस मीटर की गहराई में पानी मिल जाता है. कई नदियां यूपी में प्रवाहित हैं. जल संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता से उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी बनाने में सामर्थ्यवान है.

प्लांट की उत्पादन क्षमता 72 टन प्रतिवर्ष: टोरेंट समूह के निदेशक जिनल मेहता के मुताबिक टोरेंट गैस और टोरेंट पॉवर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 72 टन प्रतिवर्ष है. यह एक पायलट प्रोजेक्ट भी है. इस प्रोजेक्ट के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 2 प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा. प्लांट के उद्घाटन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन आमजन के जीवन का हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह सीधे रसोई घरों और वाहनों तक पहुंचेगा.

प्राकृतिक गैस के साथ मिलाने पर कार्बन फुटप्रिंट कम होता है: गोरखपुर के प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन 2 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाएगा. प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का अपमिश्रण आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा. जिनल मेहता के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है.

ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर: इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाने से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, पहले से स्थापित प्राकृतिक गैस संरचना का उपयोग होता है और हाइड्रोजन की शुरुआती मांग बढ़ाने में मदद मिलती है. ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक विशिष्ट नीति भी बनाई है. इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्षित किया गया है.

22 हजार मेगावाट रिन्यूवल एनर्जी का टार्गेट: सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास उर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोपावर, या थर्मलपावर है. प्रदेश में पवन उर्जा नहीं है. प्रदेश सरकार ने 22 हजार मेगावाट रिन्यूवल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. अब तक इस क्षेत्र में हम 6 हजार मेगावाट तक पहुंचे हैं. रिन्यूवल एनर्जी के लिए किसी न किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है. भविष्य में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र सबसे ज्यादा व्यापक संभावना हाइड्रोजन एनर्जी में है.

मोबाइल फोन की तरह सस्ती होगी हाइड्रोजन गैस: सीएम ने कहा कि अभी यह ऊर्जा कुछ महंगी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में मोबाइल फोन की तरह सस्ती हो जायेगी. वहीं इस प्रोग्राम से पहले सीएम ने गोरखपुर को चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़े निजी समूह के रीजेंसी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब न तो स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी है और न ही पैसे की.

यहां सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं और आम नागरिक को उसका लाभ दिलाने की प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान) भी है. यदि किसी के इलाज में आयुष्मान योजना की राशि कम पड़ेगी तो मुख्यमंत्री राहत कोष और जनप्रतिनिधियों की निधि से उसकी मदद की जाएगी.

एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाई सौ बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी का शुरू होना गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है. एक ही छत के नीचे यहां सारी सुविधाएं मिलेंगी. इसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को भी मिलेगा. यहां 80 बेडेड आईसीयू की भी सुविधा है.

पांच करोड़ आबादी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र: सीएम ने कहा कि कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल चिकित्सा सेवा के बैक बोन के रूप में है और यूपी में इसकी श्रृंखला शुरू हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल उपचार का माध्यम है, लेकिन यदि उपचार में सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई तो वह इंफेक्शन का भी माध्यम बन जाता है. इस अस्पताल में इन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. यह अस्पताल इस क्षेत्र के पांच करोड़ आबादी के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र बनेगा.

यह भी पढ़ें: NCERT के नए मॉड्यूल पर मंत्री गुलाब देवी बोलीं- सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, गलत फैसले से सिर दर्द बना पाकिस्तान

For All Latest Updates

TAGGED:

PRODUCTION STARTED IN GORAKHPUR2 PERCENT ADULTERATIONADULTERATION IN CNG AND PNGGREEN HYDROGEN PRODUCTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.