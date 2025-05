ETV Bharat / state

हरे सोने की सुरक्षा में तैनात रहेंगे हथियारबंद जवान, अलर्ट मोड पर राजनांदगांव पुलिस - PLUCKING TENDU LEAVES HAS STARTED

Published : May 4, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 2:54 PM IST

राजनांदगांव: मई के पहले हफ्ते से तेंदूपत्ता तोड़े जाने का काम शुरू हो चुका है. जिले में जब भी तेंदूपत्ता तुड़ाई का काम शुुरू होता है नक्सली भी इसको लेकर एक्टिव हो जाते हैं. तेंदूपत्ता के ठेकेदारों से नक्सली लेवी वसूलने का भी काम करते हैं. माना जाता है कि नक्सली संगठन चलाने के लिए इन्ही जैसे लोगों को पैसों के लिए निशाना बनाते हैं. तेंदूपत्ता ठेकेदारों को नक्सली निशाना नहीं बना पाएं इसके लिए पुलिस ने इस बार चाक चौबंद इंतजाम किए हैं. हरे सोने की सुरक्षा में तैनात होंगे हथियारबंद जवान: तेंदूपत्ता की तुड़ाई के पहले दिन से ही इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती जंगल और जंगल से सटे इलाकों में कर दी गई है. राजनांदगांव पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. एसपी मोहित गर्ग ने कहा है कि हम नक्सलियों के सप्लाई लाइन को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहते हैं. मोहित गर्ग ने कहा कि तेंदूपत्ता ठेकेदारों से कहा गया है कि वो सावधान रहें. अगर कोई अनजान शख्स आपको फोन करता है और धमकाता है पैसे मांगता है तो तत्काल पुलिस को बताएं. जिन इलाकों में तेंदूपत्ता की तु़ड़ाई हो रही है उन इलाकों में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है.

