ट्रेन बनी एंबुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर से बची जान, बाढ़ में फंसी प्रसूता को ट्रेन से भेजा अस्पताल - GREEN CORRIDOR

ट्रेन और ग्रीन कॉरिडोर से हुआ प्रसूता का रेस्क्यू ( फोटो ईटीवी भारत बारां )

July 31, 2025

गर्भवती महिला को ट्रेन से पहुंचाया जिला अस्पताल (फोटो ईटीवी भारत कोटा) देर रात को आने वाली भोपाल- जोधपुर ट्रेन के छबड़ा आने का समय हो रहा था. प्रसूता को इस ट्रेन के जरिए ही बारां जिला अस्पताल रेफर करने का फैसला लिया गया. इस संबंध में एसपी अभिषेक अंडासु ने उप जिला अस्पताल छबड़ा से स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनवाया. वहां पर उसे फिर रात 1:45 बजे ट्रेन में बैठाया गया. इसकी सूचना पर सीएमएचओ डॉ. संजीव सक्सेना ने पहले ही टीम को बारां स्टेशन पर तैनात कर दिया था. ट्रेन के देर रात 2:45 बजे बारां पहुंचने पर उसे जिला अस्पताल में शिफ्ट करवाया है. वर्तमान में उसकी स्थिति में काफी सुधार है. प्रसूता के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर (फोटो ईटीवी भारत कोटा) पहले SDRF ने की रक्त पहुंचने की कोशिश : कलेक्टर तोमर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. संजीव सक्सेना ने छपरा अस्पताल में रक्त को पहुंचाने की कोशिश की, जहां पर चिकित्सक प्रसूता का उपचार कर रहे थे. हालांकि छबड़ा से कवाई के बीच अंधेरी नदी की पुलिया पर काफी पानी था. इसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद था. इसके अलावा अन्य मार्ग भी बंद होने के चलते यह छबड़ा टापू बना हुआ था. ऐसे डीआरएफ ने नाव के जरिए भी रक्त को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत तेज होने के चलते या संभव नहीं हो सका.

