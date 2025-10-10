ETV Bharat / state

भिवानी में पोते ने की दादी की हत्या, घर में घुसकर वारदात, सोते हुए दंपत्ति पर किया जानलेवा हमला

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में आपसी रंजिश के चलते पोते ने दादी की हत्या कर दी. जिसके चलते त्योहारों के दिनों में घर में मातम पसर गया है. दरअसल, देर रात घर में घुसकर पौत्र ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने सो रहे अधेड़ उम्र के दंपत्ति पर ताबड़तोड़ वार किया और मौके से फरार हो गए. हमले के बाद दंपत्ति को वहां से तोशाम अस्पताल ले जाया गया. जहां चेकअप के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया. जबकि दादा का इलाज हिसार के अस्पताल में जारी है.

दंपत्ति पर जानलेवा हमला: पुलिस के मुताबिक, घटना ईश्वरलाल गांव में तोशाम रोड स्थित खेत में बने मकान में हुई है. यहां मकान में 52 वर्षीय सुनीता अपने 56 साल के पति दलबीर के साथ रहती थी. गुरुवार देर रात दोनों अपने मकान में सो रहे थे. उसी दौरान बड़े भाई के पोतों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया. दलवीर के सगे भाई धर्मवीर के पोते रविंद्र (पुत्र कपूर सिंह), व रमन पुत्र बिल्लू ने आकर सो रहे पति-पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: दोनों घायलों को इलाज के लिए तोशाम लाया गया. महिला की मौत हो चुकी है, वहीं उसके पति का इलाज जारी है. पुलिस ने बताया कि "महिला के शव को तोशाम के सब-डिवीजन अस्पताल में रखा गया है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी".