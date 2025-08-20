ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा हादसा, छत गिरने से दादी-पोते की मौत, मलबे में दबा भाई - NALANDA ACCIDENT

नालंदा में मकान गिरने से दादी-पोते की मौत हो गयी. परिवार के लोगों ने बताया कि यह मकान 60 साल पुराना था.

Falling Roof In Nalanda
नालंदा में मकान गिरने से दो की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 12:25 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हो गया. मकान गिरने से दादी-पोते की दर्दनाक मौत हो गयी. घटना रहुई थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव की है. मृतकों की पहचान आनंदी महतो की 80 वर्षीय पत्नी फुलिया देवी और धर्मवीर कुमार के 14 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के तौर पर हुई है. जबकि घायलों में 12 वर्षीय निरंजन कुमार का इलाज चल रहा है.

मध्य रात में घटना: घटना के संबंध में पीड़ित महिला शोभा देवी की मानें तो यह मकान 60 साल पुराना था. रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में सोने चले गए. दादी फुलिया देवी के साथ दोनों पोता आशीष और निरंजन सोने गया. सभी नींद में ही थे तभी अचानक जर्जर मकान जमीदोज हो गया.

Falling Roof In Nalanda
नालंदा में घटना के बाद शोकाकुल परिजन (ETV Bharat)

मलबे में दब गए दादी-पोते: इस घटना में दादी और दोनों पोता दब गए. जैसे ही मकान गिरने की आवाज हुई तो परिवार के लोग उठकर शोर मचाने लगे. आसपास के लोग भागते हुए पहुंचे. लोगों ने देखा कि दोनों पोता और दादी मलबे के नीचे दबे हुए हैं. सभी को बाहर निकाला तो पाया कि आशीष कुमार की मौत हो चुकी है. निरंजन कुमार और फुलिया देवी गंभीर रूप से जख्मी है.

एक जख्मी का इलाज जारी: दोनों को विम्स पावापुरी में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान फुलिया देवी की मौत हो गयी. एक पोता का इलाज अभी चल रहा है. बताया जा रहा है कि शोभा देवी अपने तीसरे बेटे के साथ घर के आंगन में करकट के नीचे सो रही थी. इसलिए वह बच गई. पति दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता है.

Falling Roof In Nalanda
नालंदा में घटना के बाद परिजन को चेक सौंपते पदाधिकारी (ETV Bharat)

इधर, घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. गांव में मातम पसरा है. वहीं सूचना मिलते ही रहुई थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट चुकी है. दोनों शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट चुकी है.

"देर रात मकान का छत गिरने से दादी-पोता की दबकर मौत हो गई है. एक जख्मी का इलाज चल रहा. पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटे हैं. आगे की कार्रवाई की जाएगी."- कुणाल कुमार, थानाध्यक्ष, रहुई थाना

4-4 लाख रुपये की सहायता: घटना के बाद रहुई प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मवीर कुमार, अंचलाधिकारी मनोज कुमार तथा रहुई थानाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में पीड़ित के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का तत्काल चेक सौंपा गया. इसके साथ ही 20 हजार रुपए का भी लाभ दिया जाएगा.

