ETV Bharat / state

बलरामपुर में नहर में डूब रहे पौत्र को बचाने में दादा भी डूबे, दोनों की मौत - DROWNING INCIDENT IN BALRAMPUR

इस दुखद घटना से गांव में गम का माहौल है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

डूबने से दादा और पौत्र की मौत
डूबने से दादा और पौत्र की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read

बलरामपुर: जिले के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के मझोवा करतुवा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. नहर में डूबने से दादा और पौत्र की मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, खबर सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, मझोवा करतुवा गांव में भरथरी सैनी (65) रहते थे. शनिवार को वह अपने पौत्र आहान सैनी (13) के साथ नहर किनारे घास काटने गए थे. इस दौरान उनका पौत्र आहान नहर के किनारे खेलने लगा. थोड़ी ही देर में अचानक वह नहर में डूबने लगा. जैसे ही भरथरी सैनी को इसकी जानकारी हुई वह अपने पौत्र को बचाने के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने डूब रहे पौत्र को बचाने के लिए अचानक नहर में छलांग लगा दी. पौत्र को बचाने की कोशिश में वह भी नहर में डूबने लगे. जानकारी के मुताबिक देखते ही देखते कुछ ही देर में दादा और पौत्र नहर में डूब गए.

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना के बाद उतरौला पुलिस मौके पर पहुंची और दादा और पौत्र की तलाश शुरू की. थोड़ी ही देर में दोनों के शव नहर से निकलवा लिए. पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी. दादा और पौत्र की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पंचनामा करके परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, इस दुखद घटना से गांव में गम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बलरामपुर: जिले के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के मझोवा करतुवा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. नहर में डूबने से दादा और पौत्र की मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, खबर सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, मझोवा करतुवा गांव में भरथरी सैनी (65) रहते थे. शनिवार को वह अपने पौत्र आहान सैनी (13) के साथ नहर किनारे घास काटने गए थे. इस दौरान उनका पौत्र आहान नहर के किनारे खेलने लगा. थोड़ी ही देर में अचानक वह नहर में डूबने लगा. जैसे ही भरथरी सैनी को इसकी जानकारी हुई वह अपने पौत्र को बचाने के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने डूब रहे पौत्र को बचाने के लिए अचानक नहर में छलांग लगा दी. पौत्र को बचाने की कोशिश में वह भी नहर में डूबने लगे. जानकारी के मुताबिक देखते ही देखते कुछ ही देर में दादा और पौत्र नहर में डूब गए.

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना के बाद उतरौला पुलिस मौके पर पहुंची और दादा और पौत्र की तलाश शुरू की. थोड़ी ही देर में दोनों के शव नहर से निकलवा लिए. पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी. दादा और पौत्र की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पंचनामा करके परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, इस दुखद घटना से गांव में गम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें: बलरामपुर में ट्रक-कार की भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 8 घायल, सोनभद्र में पेंशन लेने जा रहे दंपति की गई जान

यह भी पढ़ें: बलरामपुर में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर; एक महिला यात्री की मौत, इटावा में टैंकर से कुचलकर दारोगा की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

BALRAMPUR NEWSDROWNING INCIDENTUP NEWSDROWNING IN UPDROWNING INCIDENT IN BALRAMPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.