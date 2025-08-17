बलरामपुर: जिले के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के मझोवा करतुवा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. नहर में डूबने से दादा और पौत्र की मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, खबर सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, मझोवा करतुवा गांव में भरथरी सैनी (65) रहते थे. शनिवार को वह अपने पौत्र आहान सैनी (13) के साथ नहर किनारे घास काटने गए थे. इस दौरान उनका पौत्र आहान नहर के किनारे खेलने लगा. थोड़ी ही देर में अचानक वह नहर में डूबने लगा. जैसे ही भरथरी सैनी को इसकी जानकारी हुई वह अपने पौत्र को बचाने के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने डूब रहे पौत्र को बचाने के लिए अचानक नहर में छलांग लगा दी. पौत्र को बचाने की कोशिश में वह भी नहर में डूबने लगे. जानकारी के मुताबिक देखते ही देखते कुछ ही देर में दादा और पौत्र नहर में डूब गए.
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना के बाद उतरौला पुलिस मौके पर पहुंची और दादा और पौत्र की तलाश शुरू की. थोड़ी ही देर में दोनों के शव नहर से निकलवा लिए. पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी. दादा और पौत्र की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पंचनामा करके परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, इस दुखद घटना से गांव में गम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
