हथनौरा गांव में बाबा-पौत्री की मौत का मामला; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं खुला राज, झांसी लैब भेजा गया बिसरा

जालौन : महेवा ब्लॉक क्षेत्र के हथनौरा गांव में शुक्रवार सुबह हुई बाबा और पौत्री की मौत का रहस्य अब तक बरकरार है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, जिसके बाद दोनों का बिसरा सुरक्षित कर झांसी लैब भेजा गया है. डॉक्टरों ने फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई है, जबकि परिजनों ने बताया कि खाना खाने के बाद ही तबीयत बिगड़ी थी.



घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया. एसडीएम मनोज कुमार सिंह और सीओ अवधेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की. वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतकों के घर और आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया. सीएचसी बाबई के डॉ. विकास ने बताया कि लग रहा है कि यह मामला फूड प्वाइजनिंग का है.



उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है, इसलिए दोनों का बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे जांच के लिए झांसी लैब भेजा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि गांव के पानी या आस-पास किसी बीमारी का कोई प्रकोप नहीं मिला है, इसलिए आशंका है कि खाने में कोई विषैला तत्व चला गया हो.





शनिवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. टीम ने मृतकों के घर के आस-पास के लोगों की जांच की गई, लेकिन किसी में भी बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए. इस दौरान हेल्थ सुपरवाइजर रमन और लैब टेक्नीशियन कृष्णकांत वर्मा सहित विभागीय टीम मौजूद रही.

