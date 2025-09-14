रांची के इस पंडाल में दिखेगी श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक! जानिए क्या कुछ रहेगा खास
रांची में इस बार दुर्गा उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर की भव्यता पंडाल में दिखाई देगी.
Published : September 14, 2025 at 5:17 PM IST
रांची: दुर्गा उत्सव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं. हर तरफ पंडाल निर्माण और सजावट का काम तेजी से चल रहा है. लगभग 70 फीसदी पूजा पंडालों का निर्माण पूरा हो चुका है. इस बार भी पंडालों में भव्यता और आकर्षण की झलक देखने को मिलेगी. इन्हीं में से एक है रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल, जो हर साल अपने अनोखे थीम के लिए चर्चा में रहता है. इस साल समिति की ओर से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार कराया जा रहा है.
दक्षिण भारतीय शैली का दिखेगा सौंदर्य
पूजा समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, पंडाल का डिजाइन ऐसा होगा कि श्रद्धालु, दक्षिण भारत की संस्कृति और वास्तुकला का अनुभव कर सकेंगे. पंडाल की दीवारों और गुंबदों पर भगवान की मूर्तियां दक्षिण भारतीय शैली में उकेरी जा रही है. यहां भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु के अवतार और विशेष रूप से भगवान वेंकटेश्वर की झलक दिखाई देगी. पंडाल का हर कोना भक्तों को भक्ति और आस्था के भाव से भर देगा.
पंडाल में 40 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा
इस पंडाल की सबसे खास बात है कि यहां स्थापित होने वाली 40 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा. इसके अलावा पंडाल परिसर में लगातार हनुमान चालीसा की गूंज श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेगी. आयोजन समिति का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भक्तों को न केवल दुर्गा पूजा की बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का विराट अनुभव कराना है.
पंडाल में मां दुर्गा की 14 फीट ऊंची प्रतिमा
पंडाल के केंद्र में स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा 14 फीट ऊंची होगी. इसे बनाने के लिए अलग से मूर्तिकारों की एक टीम काम कर रही है. पश्चिम बंगाल से आए कलाकार मां दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं. वहीं समिति का मानना है कि भव्य प्रतिमा के दर्शन से भक्तों को अनोखी अनुभूति होगी.
50 लाख की लागत, दिन-रात काम में जुटे कारीगर
पूजा समिति इस साल लगभग 50 लाख रुपये की लागत से पंडाल का निर्माण करा रही है. पंडाल की ऊंचाई करीब 70 फीट और चौड़ाई 50 फीट रखी गई है, जिससे यह और भी विशाल और भव्य लगेगा. पश्चिम बंगाल से आए करीब 50 कारीगर दिन रात पंडाल निर्माण कार्य में लगे हैं. लकड़ी, कपड़े और सजावटी सामान से तैयार किए जा रहे इस पंडाल में रोशनी की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है.
भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था
रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ खींचता है. इस बार भी बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की संभावना है. भीड़ प्रबंधन को लेकर समिति ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. पंडाल परिसर में अलग से प्रवेश और निकास द्वार बनाए जा रहे हैं. सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए वॉलंटियर्स की टीम तैनात रहेगी. इसके साथ ही पंडाल परिसर को अलग-अलग जोन में बांटने की योजना बनाई गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो.
श्रद्धालुओं को होगा धार्मिक पर्यटन का अनुभव
रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति पिछले कई वर्षों से अलग-अलग थीम पर पंडाल बनाकर शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करती रही है. कभी राजस्थानी महल की झलक तो कभी किसी ऐतिहासिक धरोहर का रूप देने वाली यह समिति इस बार दक्षिण भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित कर रही है. वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि इस पंडाल में पूजा के साथ-साथ उन्हें धार्मिक पर्यटन का भी अनुभव होगा.
दुर्गा उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह
पंडाल निर्माण कार्य को देखने रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु और स्थानीय निवासी उत्साह के साथ निर्माण कार्य की प्रगति देख रहे हैं. उनका कहना है कि इस बार का पंडाल देखने के लिए वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 40 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा और दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर शहरवासियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा.
रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का यह पंडाल इस साल राजधानी के दुर्गा उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है. जिसमें भव्यता, धार्मिक आस्था और दक्षिण भारतीय संस्कृति का संगम इस पंडाल को विशेष बनाएगा.
