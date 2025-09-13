प्रेम संबंध में रोड़ा बन रही थी दादी, पोती ने प्रेमी संग मिलकर सिलबट्टे से कूच दिया सिर
जालौन की घटना, पुलिस ने पोती को किया गिरफ्तार, फरार प्रेमी की तलाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 8:21 PM IST
जालौन: कोतवाली क्षेत्र के भदेवरा गांव में दादी के लिए पोती के प्रेम संबंध की जानकारी होना जानलेवा बन गया. पोती ने प्रेमी संग मिलकर 73 वर्षीय दादी की सिलबट्टे से कूंचकर हत्या कर दी. इस हत्या का खुलासा पुलिस ने 32 घंटे के भीतर कर दिया.
पुलिस को पता चला कि प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर दादी नाराज हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी पोती को सिलबट्टे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि प्रेमी की तलाश की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार देर रात कृष्ण बिहारी की मां परमा देवी घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थीं. तभी पोती पल्लवी (21) ने अपने प्रेमी दीपक को चैट के जरिए बुला लिया. दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादी की नींद खुल गई. दादी ने दोनों को देखा तो नाराज हो गई और शोर मचाने का प्रयास किया. इसी दौरान आरोपी दीपक ने आंगन में रखा सिलबट्टा उठाकर परमा देवी के सिर पर मार दिया. इससे वह चारपाई पर गिर पड़ीं. इसके बाद पल्लवी ने भी दादी के सिर पर कई वार कर उनकी हत्या कर दी.
पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद खून से सने दोनों बाथरूम में गए और कपड़े व हाथ-पैर धुलकर सबूत मिटाने की कोशिश की. इसके बाद आरोपी युवती ने दीपक को घर से निकालकर उसकी बहन के घर भेज दिया. घटना के बाद पल्लवी ने पुलिस और परिजनों को गुमराह करते हुए बताया कि वह कमरे में लेटी थी और किसी अज्ञात व्यक्ति ने दादी की हत्या कर दी. हालांकि, घटनास्थल की स्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ. चारपाई के आसपास खून और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे. खून से सना टूटा हुआ सिलबट्टा भी वहीं बरामद हुआ.
पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार के निर्देशन में गठित टीमों ने जब जांच की तो घटनाक्रम का खुलासा हो गया. पूछताछ में पल्लवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि हत्या का खुलासा बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पुलिस टीम ने सूझबूझ और साक्ष्यों के आधार पर महज 32 घंटे में सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया. आरोपी पोती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और उसके प्रेमी दीपक की तलाश की जा रही है.
इधर,पुलिस ने बताया कि युवती का प्रेमी दूसरे गांव का है. युवती की मां और भाई गुजरात में काम करते हैं और कुछ दिनों पहले ही वहां चले गए थे. घर पर पिता, बेटी और दादी ही थी.
