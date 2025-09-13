ETV Bharat / state

प्रेम संबंध में रोड़ा बन रही थी दादी, पोती ने प्रेमी संग मिलकर सिलबट्टे से कूच दिया सिर

जालौन में पोती ने दादी को मार डाला. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

Published : September 13, 2025 at 8:21 PM IST

जालौन: कोतवाली क्षेत्र के भदेवरा गांव में दादी के लिए पोती के प्रेम संबंध की जानकारी होना जानलेवा बन गया. पोती ने प्रेमी संग मिलकर 73 वर्षीय दादी की सिलबट्टे से कूंचकर हत्या कर दी. इस हत्या का खुलासा पुलिस ने 32 घंटे के भीतर कर दिया. जालौन में पोती ने दादी को मार डाला. (Video Credit; ETV BHARAT) पुलिस को पता चला कि प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर दादी नाराज हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी पोती को सिलबट्टे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि प्रेमी की तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार देर रात कृष्ण बिहारी की मां परमा देवी घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थीं. तभी पोती पल्लवी (21) ने अपने प्रेमी दीपक को चैट के जरिए बुला लिया. दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादी की नींद खुल गई. दादी ने दोनों को देखा तो नाराज हो गई और शोर मचाने का प्रयास किया. इसी दौरान आरोपी दीपक ने आंगन में रखा सिलबट्टा उठाकर परमा देवी के सिर पर मार दिया. इससे वह चारपाई पर गिर पड़ीं. इसके बाद पल्लवी ने भी दादी के सिर पर कई वार कर उनकी हत्या कर दी.