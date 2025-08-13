रांची: पीएम मोदी के आह्वान पर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत आज 13 अगस्त को रांची में महानगर भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. राजधानी के मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

इस यात्रा में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तिरंगे को आन-बान और शान का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के लोग भी भारतीय सैनिकों और सेना के प्रति गर्व और सम्मान की भावना रखते हैं. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों के सम्मान का एक माध्यम है.

रांची में तिरंगा यात्रा (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर सांसद आदित्य साहू ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के वीर जवानों को याद करने का मौका मिलता है. प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. 13 से 15 अगस्त तक घर-घर तिरंगा फहराया जाएगा.

भारत माता के रूप में सजी बच्चियां बनीं तिरंगा यात्रा का आकर्षण

महानगर भाजपा द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा का आकर्षण का केंद्र भारत माता के रूप में सजी बच्चियां रहीं. घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा पर निकली इन बालिकाओं की खुशी देखने लायक थी. इस दौरान राजधानी की सड़कें राष्ट्रीय ध्वजों से पटी रहीं और भारत माता की जय के नारे से गूंज उठीं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया.

महानगर भाजपा द्वारा आयोजित यह तिरंगा यात्रा मोरहाबादी स्थित संकल्प शुक्ला पार्क से शुरू होकर कचहरी चौक, शहीद स्मारक चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इसका समापन हुआ. तिरंगा यात्रा में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, भाजपा नेता रमेश सिंह, महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे.

