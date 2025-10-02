ETV Bharat / state

टीवी सीरियल के कलाकारों की भव्य रामलीला, जीवंत लगते हैं राम से लेकर रावण के किरदार

देश में किए अब तक 175 शो : शिरीष ने बताया कि उन्होंने देश भर में 175 शो किए हैं. रामलीला आज के परिवेश में करना अत्यंत आवश्यक है. जब रामायण में प्रभु श्रीराम अयोध्या छोड़कर गए थे तब उनके साथ सभी चले गए. केवट, सुग्रीव सब अवतार थे सब चले गए. लेकिन हनुमान को राम ने कहा कि हमने इस युग में राम का अवतार लिया था. लेकिन अब जब तक इस लीला को लोग अपने जीवन में ना उतार लें,जब तक पृथ्वी पर लोग राम को मानते हैं तब तक तुम रहना. राम को जब मानना लोग बंद कर दें, तब तुम पृथ्वी से चले जाना. राम ने कहा था कि दुश्मन भी हो तो रावण की कैटेगरी का हो. छोटी-मोटी बात में किसी से नाराजगी नहीं होनी चाहिए.

आज के समय में रामायण बेहद जरूरी : रामलीला के प्रोड्यूसर शिरीष राज पुरोहित खुद मंच पर भरत का किरदार निभाते हैं. शिरीष कहते हैं कि रामलीला करते वक्त जो कैरेक्टर हैं. उन्हें हम भगवान मानते हैं. जैसा की हमारे शो में जो राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. वो मुंबई से आए हैं. जब वो राम के कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं तो हम उन्हें भगवान ही मानने लगते हैं. उनके चरण छूते हैं. फिर अंतरात्मा से हम स्टेज पर रामलीला का प्रदर्शन करते हैं. तब हमें दर्शकों का प्रतिसाद मिलता है.

कोरबा : कोरबा शहर के घंटाघर ओपन थिएटर में राष्ट्रीय स्तर के रामलीला का मंचन हो रहा है. रामलीला के कलाकार भी काफी मंझे हुए हैं. कुछ तो टीवी एक्टर्स हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल में काम किया है, तो कुछ ऐसे कलाकार हैं. जो 10 वर्षों से भी अधिक समय से रामलीला का मंचन कर रहे हैं. इन सभी से हमने खास बातचीत की. हमने ये जानने का प्रयास किया कि आज के समय में रामायण और रामलीला का कैसा प्रतिसाद उन्हें मिलता है. मंच पर इन किरदारों को निभाना कितना चुनौती पूर्ण होता है. लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं. कलाकारों ने ईटीवी भारत से खुलकर बात की और बताया कि रामायण के किरदारों को निभाना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है.

बड़े मंच पर प्रदर्शित हो रहा है रावण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टीवी एक्टर्स ने किया परफॉर्म : हमें एक बार मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग से फोन आया था. कहा गया एक बड़ी लीला करनी है. हमने अपने शो में पुनीत इस्सर को रावण का किरदार दिया था, दारा सिंह के पुत्र विंदु भाई ने हनुमान का किरदार निभाया था. एक मशहूर सीरियल था जोधा अकबर. जिसमें जिन्होंने जोधा का किरदार प्ले किया था. उन्होंने हमारे मंडली के साथ सीता का किरदार निभाया था.

टीवी शो के कलाकार भी बने रामलीला का हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने 26 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था. एक कान की बाली से लेकर बड़े-बड़े चीजों की जरूरत पड़ती है. शुरू-शुरू में काफी मुश्किल हुई थी. लेकिन अब हमारा शो स्मूथली चल रहा है.यहां कोरबा में हमें सीमित स्टेज मिला है. हम 7 स्टेज में शो करते हैं, काफी भव्यता भरा शो होता है. अभी बारिश का सीजन है. इसलिए हमें डोम के भीतर शो करना पड़ रहा है. वैसे हमारा शो इससे भी ज्यादा भव्य रहता है- शिरीष राज पुरोहित,प्रोड्यूसर

कोरबा में भव्य रामलीला का मंचन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राम के किरदार के आत्मा होनी चाहिए शुद्ध : टीवी सीरियल में काम कर चुके टीवी एक्टर देवर्ष कोरबा में चल रही रामलीला में प्रभु श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि राम का किरदार निभाना आसान नहीं होता. रामलीला में कुछ प्रसंग तुलसीदास के रामायण से हैं. तो कुछ रामचरितमानस से लिए गए हैं. आज के समय में भी प्रभु श्रीराम की प्रासंगिकता बनी हुई है.

राम का किरदार निभाने के लिए आत्मा से शुद्ध होना पड़ता है. उन्हें अपने कैरेक्टर में उतारना पड़ता है, स्टेज से उतरने के बाद भी जब लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, तब हमारे लिए काफी मुश्किल भी रहता है. हमने देश भर में 250 से अधिक शो किए हैं, लोगों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिलता है - देवर्ष, रामलीला के राम







रावण की हर हंसी होती है असली, कोई साउंड इफेक्ट नहीं : रावण का किरदार निभाने वाले बनारस के राहुल पंड्या कहते हैं कि रावण का किरदार निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. रावण स्वयं एक प्रकांड पंडित था. जब मैं उस कैरेक्टर में घुस जाता हूं, तब स्वयं को रावण जैसा ही महसूस करता हूं. जो रावण की हंसी होती है वो कैरेक्टर में रहते हुए मन से निकलती है. वह किसी तरह का साउंड इफेक्ट नहीं होता. यदि आप खुद को फील करेंगे रावण, तो ही उस तरह की हंसी निकल सकती है. यदि आपको राम को जानना है, तो रावण को सबसे पहले जानना होगा. किसी के भी बुराई को जानने के बाद ही आप उसकी अच्छाई को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. इसलिए रावण को जानना बेहद जरूरी है.



