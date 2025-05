ETV Bharat / state

नारायणपुर में नरसिंह जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा, कुम्हार समाज ने की पूजा - NARASINGH JAYANTI

नारायणपुर: भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की जयंती भक्तों ने धूमधाम के साथ मनाई. नरसिंह जयंती के मौके पर एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा में सैंकड़ों महिलाएं माथे पर कलश लेकर निकलीं. नारायणपुर के कुम्हारपारा नरसिंह मंदिर को हर साल की तरह इस बार भी दुल्हन की तरह सजाया गया. कुम्हार समाज के लोग भगवान नरसिंह को अपना गुरू देवता मानते हैं. नरसिंह जयंती पर विशेष हवन और पूजन का भी आयोजन किया गया. नरसिंह जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा: कुम्हार समाज के संरक्षक और बुजुर्ग भूयेश चक्रधारी ने बताया कि '' एक समय जब किसी स्थान पर एक कुम्हार द्वारा निर्मित घड़े को पकाने के दौरान एक बिल्ली का बच्चा घड़े में रह गया तब कुम्हार ने बिल्ली के बच्चे की कुशलता की कामना भगवान नरसिंह से की और भट्ठे की परिक्रमा की जिसके बाद चमत्कारिक तौर भट्ठे के सारे घड़े पकने के बावजूद उस बिल्ली के बच्चे को कोई हानि नहीं हुई. जिससे प्रभावित उस कुम्हार ने भगवान नरसिंह के विशेष पूजन का कार्यक्रम आरम्भ किया जो आज भी सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आ रही है.''



