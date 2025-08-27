गोड्डा: जिला में बुधवार को भाई-बहन के प्रेम का पर्व करम धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर गोड्डा के रंगमटिया स्थित चानकु महतो चौक से गोड्डा कॉलेज मैदान तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई. जिसमें सैकड़ोंं की संख्या में कड़मी, महतो और आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए.

झारखंड वृहद कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे जोहार महोत्सव का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम का उद्देश्य प्राचीन संस्कृति, परंपरा को बचाना और समाज के लोगों को जागरूक करना है. इस दौरान कुड़मी, महतो और आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया.

गोड्डा में डहरे करम महोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा और आयोजन समिति के सदस्य का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस कार्यक्रम की शुरुआत महतो समाज के हूल क्रांतिकारी चानकु महतो चौक रंगमटीया से प्रारंभ हुई. इस अवसर पर चानकु महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया. इसके बाद हजारों की संख्या अलग-अलग ग्रुप में समाज की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति की गई. समाज को लोग झूमते-गाते शहीद बीरेंद्र महतो कारगिल चौक पहुंचे. यहां शहीद की प्रतिमा को नमन करने के बाद शोभा यात्रा सरकंडा चौक पहुंची. इसके बाद गोड्डा कॉलेज मैदान पहुंचकर कार्यक्रम का समापन हुआ. इस दौरान करमा पर्व के गीतों से पूरा शहर गुंजायमान रहा.

इस अवसर पर सांस्कृतिक मंच से प्रफुल्ल महतो ने बताया कि ये पर्व भाई-बहन के प्रेम का महान पर्व है, जो हमें आपसी भाईचारे का संदेश देता था. साथ ही अपनी संस्कृति को जानने और उसे बचाने का संदेश देता है, ताकि आनेवाली समाज की पीढ़ी इस पारंपरिक रहन- सहन और संस्कृति से अवगत हो सकें. उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौर में हमारी समृद्ध संस्कृति विलुप्त हो रही है. उसे जानने, समझने और सहेजने की जरूरत है.

वहीं इस दौरान गोड्डा जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से जगह-जगह सेवा शिविर भी लगाया गया था. जिसमें उनकी सेवा भाव से आपसी भाईचारा और एकता का संदेश दिया गया.

