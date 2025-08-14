मथुरा: यूपी के मथुरा में 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद भगवान श्रीकृष्ण का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. जन्माष्टमी को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं. शहर के सभी चौराहे पर विशेष सजावट और मंदिर प्रांगण पूरा दुल्हन की तरह जगमगा रहा है. श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है. यहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए है. जन्माष्टमी पर 50 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करेंगे. वहीं, श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर के पास बैरिकेडिंग होल्डिंग एरिया के साथ वॉच टावर बनाए गए हैं. 250 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है

वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारी की गई है. यहां जन्माष्टमी पर होने वाली मंगला आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों लाखों में होती है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस बार परमिशन सैकड़ों में दी गई है. क्योंकि मंदिर का स्पेस कम होने के कारण मंदिर के सेवायत व्यवस्थापक अधिकारी और गिने चुने वीवीआईपी के साथ श्रद्धालु होंगे. जन्माष्टमी पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दोपहर 1 बजे दर्शन खुलेंगे. शाम 5 बजे दर्शन खुलने के बाद फिर से श्रद्धालु दर्शन करेंगे. रात्रि 12 बजे अभिषेक होगा और मंगला आरती आयोजित की जाएगी. बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेडिंग और एकल मार्ग लागू किया गया है.

बांके बिहारी मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

दुल्हन की तरह सजा जन्मभूमि मंदिर परिसर: श्रीकृष्ण जन्मभूमि जन्माष्टमी कार्यक्रम को लेकर पूरे मंदिर प्रांगण में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है. मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी करें देखने को मिल रही है. गेट नंबर 3 से प्रवेश और गेट नंबर एक से निकासी हो रही है. वहीं, वीआईपी प्रवेश के लिए गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया गया है. जन्माष्टमी को लेकर दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जनपद के मंदिरों में होगा.



मंदिरों में विशेष सजावट: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर्यटन विभाग नगर निगम और जिला प्रशासन ने जन्माष्टमी को लेकर शहर में सजावट और रंग बिरंगी लाइटें लगाई हैं. शहर के चौराहे डींग गेट, भूतेश्वर चौराहा, स्टेट बैंक चौराहा, टैंक चौराहे और होली गेट पर सजावट की गई है.



सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: जिला प्रशासन ने जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर के पास बैरिकेडिंग होल्डिंग एरिया के साथ वॉच टावर बनाए गए हैं. 250 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है तो वहीं, मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की चेकिंग सघनता से की जा रही है. मंदिर के आसपास एरिया में सादा कपड़ों में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. मंदिर के सभी गेटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.



वृंदावन में भी 16 अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी: वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रेम मंदिर इस्कॉन टेंपल राधा रमन गोपीनाथ और अक्षय पत्र में भी जन्माष्टमी 16 अगस्त की मध्य रात्रि को ही मनाई जाएगी. वीकेंड हॉलीडे 15, 16 और 17 अगस्त को 50 लाख से अधिक श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम मंदिरों में भी किए हैं.

मथुरा शहर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी (15 अगस्त से 17 अगस्त तक)

वाहन पार्किंग व्यवस्था (VVIP, VIP और उच्चाधिकारियों के वाहनों के लिए पार्किंग)

नगर पालिका पार्किंग पोतरा कुण्ड के पश्चिम में वीआईपी पार्किंग

यमुना एक्सप्रेसवे वृन्दावन की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आने वाले वाहनों के लिए पार्किग व्यवस्था

पीएमबी पॉलीटेक्निक स्कूल पार्किंग

राजेश सैनी / अनुज चौधरी का खाली प्लाट पार्किंग

आरके ज्वैलर्स का खाली प्लाट जयसिंह पुरा पार्किंग

गोकुल रेस्टोरेन्ट / एनएच-19 से मसानी की ओर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग.

आरएसएस संस्था के सामने पार्किंग (निकट कल्याण करोती)

गोविन्द मित्तल का प्लॉट गोकुल रेस्टोरेन्ट के पास पार्किंग

आईएसबीटी बस अड्डा एनएच -19 पार्किंग

रामलीला ग्राउण्ड कल्याण करोति के पास पार्किंग

गोवर्धन चौराहा से गोकुल रेस्टोरेन्ट एनएच-19 पर वाहनों के लिए पार्किंग

नीरज का खाली प्लाट आगरा से दिल्ली साइड एनएच-19 पार्किंग

गोवर्धन चौराहा और मण्डी चौराहा से भूतेश्वर की ओर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग

भूतेश्वर फायर सर्विस पार्किंग

भूतेश्वर भूसा मण्डी पार्किंग

एनएच-19 होकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग

मण्डी परिसर में सभी प्रक्रार के वाहन पार्क किये जायेगे यमुना एक्सप्रेस –वे होकर लक्ष्मी नगर होकर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग

जीआईसी इण्टर कॉलेज पार्किंग

रामलीला मैदान पार्किंग सदर बाजार

टाउनशिप चौराहा गौकुल बैराज की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग

सेठ बीएन पोद्दार इण्टर कॉलेज पर पार्क किये जायेंगे

क्लेन्सी इण्टर कॉलेज मैदान पार्किंग

मल्टीलेवल पार्किंग विकास बाजार

एनएच-19 थाना हाइवे की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग

रेलवे ग्राउण्ड धौली प्याऊ पर पार्क किये जायेगे

रेलवे हॉस्पीटल के बरावर में पार्किंग

बीएसए कालेज पार्किंग

एनएच-19 जयगुरुदेव कट से बस स्टेण्ड की ओर आने वाले वाहनो के लिए पार्किंग

रेलवे मालगोदाम स्थित खाली मैदान पर पार्क कराये जायेगे

प्रतिबंधित मार्ग

छटीकरा से कस्वा वृन्दावन की ओर भारी कॉमर्शियल वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे.

छटीकरा-वृदांवन मार्ग पर मल्टीलेबल पार्किंग स्थल से आगे वाहन प्रतिबंधित.

वैष्णोदेवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन बड़ी बसें एवं छोटी बसे वृन्दावन की ओर पूर्णतः प्रतिबन्धित.

रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित.

मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैया से आगे सभी प्रकार के भारी चार पहिया वाहन प्रतिबन्धित.

वृन्दावन कट,पानीगांव से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित.

पानी घाट तिराहे यमुना पुल से परिक्रमा मार्ग की ओर वृन्दावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित.

पानीगांव चौराहा से सौ-सैया कस्बा वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित.

जैत गांव कट से एनएच-19 से तथा परिक्रमा मार्ग कट एनएच -19 से भारी वाहन हल्के वाहन सुनरख रोड वृन्दावन की ओर प्रवेश बैन.

गोकुल रेस्टोरेन्ट व मसानी चौराहा से कस्बा वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित.

वृंदावन में वाहन पार्किंग व्यवस्था

मथुरा से वृन्दावन आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्थाएं

आईटीआई पार्किंग

सौ-सैया पार्किंग

सौ-सैया से वृन्दावन कट

टीएफसी पार्किंग

मण्डी पार्किंग

पवनहंस हैलीपैड के सामने पार्किंग

चौहान पार्किंग (पानीघाट तिराहा)

एमवीडीए पार्किंग

पशुपैठ पार्किंग

पैराग्लाइडिंग पार्किंग

शिवा ढाबा पार्किंग

वृन्दावन से रामताल रोड

सुनरख मोड प्रेम मन्दिर तिराहा के पीछे पार्किंग

गणेश सिटी पार्किंग

वृन्दावन से छटीकरा रोड पर

वैष्णोदेवी पार्किंग बसों के लिए

रॉयलभारती मोड पार्किंग

घनश्याम पार्किंग

डीके पार्किंग

मल्टीलेवल पार्किंग

फौजी पार्किंग मल्टीलेवल के सामने

सौ-फुटा से प्रेम मन्दिर नन्दनवन रोड

सिंह पार्किंग प्रेम मन्दिर के सामने मोसा के लिए

शर्मा पार्किंग मोसा के लिए

