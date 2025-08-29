ETV Bharat / state

दीपावली तक तैयार हो जाएगा मंदसौर का पशुपतिनाथ लोक, राजस्थान के मार्बल से बढ़ेगी भव्यता - PASHUPATINATH LOK MANDSAUR

मंदिर परिसर में राजस्थान के करीब 100 कारीगर और मजदूर, धौलपुर, जोधपुर और बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से लोक परिसर का निर्माण में जुटे.

मंदसौर का भव्य पशुपतिनाथ मंदिर (ETV Bharat)
मंदसौर: दो साल बाद उज्जैन में आयोजित होने वाले सिहस्थ महाकुंभ को लेकर पूरे मालवा इलाके में तैयारियां अभी से जोरों पर हैं. एक तरफ उज्जैन में सिंहस्थ के मद्देनजर नए घाटों का निर्माण और शहर के आसपास के अंचल में मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं. वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के दौरान आसपास के जिलों को धार्मिक तौर पर जोड़ने की मंशा से सरकार इन जिलों में भी धार्मिक पर्यटन पर तेजी से काम कर रही है.

मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को भी इस आयोजन से जोड़ने के लिए सरकार ने यहां करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर परिसर में महाकाल की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक निर्माण की मंजूरी दी है. सिंहस्थ का समय निकट होने के कारण इन दिनों यहां राजस्थान के विशेष पत्थरों से निर्मित पशुपतिनाथ लोक का कार्य जोरों पर है.

मंदसौर का भव्य पशुपतिनाथ लोक (ETV Bharat)

राजस्थान के करीब 100 कारीगर और मजदूर धार्मिक लोक परिसर का निर्माण करने में जुटे

सिंहस्थ के महाआयोजन को लेकर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में 25 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश सरकार पशुपतिनाथ लोक का निर्माण काम करवा रही है. मंदिर से लगे परिसर में राजस्थान के करीब 100 कारीगर और मजदूर, धौलपुर, जोधपुर और बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से खूबसूरत डिजाइनों वाले धार्मिक लोक परिसर का निर्माण करने में जुटे हैं.

भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर (ETV Bharat)

करीब 45 हजार स्क्वायर फीट के इस पशुपतिनाथ लोक में सरकार की मंशा के अनुसार एक प्रशासनिक भवन, पुलिस चौकी, गार्ड रूम, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, सुलभ कॉम्प्लेक्स और धार्मिक सामग्रियों के विक्रय हेतु दुकानें बनाई जा रही हैं. साथ ही इस लोक को पूरी तरह आध्यात्मिक बनाने के लिए भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं वाले, कलाकृतियों से सुसज्जित दीवारों का भी निर्माण किया जा रहा है. निर्माण काम में राजस्थान के विशेष कारीगर लगे हुए हैं.

भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं के स्नान के लिए शिवना नदी के दोनों किनारों पर किया जा रहा विशेष घाटों का भी निर्माण

पशुपतिनाथ लोक के निर्माण के लिए वास्तु के मुताबिक पूर्व दिशा में श्रद्धालुओं के आगमन का भव्य द्वार बनाया जा रहा है. वहीं पश्चिम में उनकी वापसी का दरवाजा बनाया गया है. गर्भ गृह में भगवान पशुपतिनाथ के शांतिपूर्वक और भगदड़ रहित दर्शन के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की हैं. श्रद्धालुओं की आस्था के मद्देनजर यहां दीपदान और स्नान के लिए शिवना नदी के दोनों किनारों पर विशेष घाटों का भी निर्माण किया जा रहा है.

प्रशासन ने मंदिर परिसर से लगी हुई पुरानी शिव बावड़ी का भी जीर्णोद्धार किया है. सावन और महाशिवरात्रि के अलावा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां के कैफेटेरिया परिसर में करीब ढाई सौ वाहनों के खड़े होने की पार्किंग भी बनाई जा रही है.

मंदिर परिसर में पत्थरों की नक्काशी के लिए बुलाए गए हैं 35 विशेष कारीगर

निर्माण कार्य एजेंसी पर्यटन विकास विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया "पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत 25 करोड़ की राशि से किया जा रहा है. जिसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर, मथुरा और धौलपुर के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है. वहीं इन पत्थरों की नक्काशी के लिए 35 विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. इनको जोड़ने के लिए 40 कारीगरों की टीम भी इन दिनों मंदिर परिसर में काम कर रही है."

मंदसौर के धार्मिक इतिहास के मद्देनजर परिसर में बनाई जा रही एक म्यूरल वॉल

उन्होंने बताया कि दीपावली के पहले पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो जाएगा. वहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्था के मद्देनजर दर्शन हाल और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भ गृह के इर्द-गिर्द के परिसर का जीर्णोद्धार काम भी जल्द शुरू होगा. इसके अलावा यहां धार्मिक आयोजनों में रंगमंच करने के लिए एक एमफाई थियेटर और मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा और जिले के धार्मिक इतिहास के मद्देनजर यहां एक म्यूरल वॉल भी बनाई जा रही है. जिस पर पत्थरों की नक्काशी से पूरे जिले का विवरण जड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि लोक का निर्माण का काम लगभग पूरा होने वाला है. जल्द ही इसे लोकार्पित के करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा.

मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया "आगमी सिंहस्थ पर्व के मद्देनजर पशुपतिनाथ लोक का निर्माण काम तेजी पर है. इसके अलावा यहां साल भर में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों से इस परिसर को जोड़ने के लिए लोक में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की भव्य सवारी कार्तिक मेले में दीपदान और महाशिवरात्रि पर भगवान के विशेष दर्शनों के आयोजन हेतु भी इस लोक में विशेष व्यवस्था की जाएगी. लोक का निर्माण का काम जल्द पूरा होगा और इसे लोकार्पित किया जाएगा."

