Shardiya Navratri 2025 : पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में होगा नवरात्र मेला, किए गए ये ख़ास इंतज़ाम

माता मनसा देवी मंदिर ( Etv Bharat )

पंचकूला: 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले नवरात्र मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए पुलिस कमिश्नर शिबास कबिराज के मार्गदर्शन में पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है. मेले में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थलों का पालन करने की अपील की है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे. मनसा देवी मंदिर मार्ग से ना गुजरें वाहन चालक: डीसीपी ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार पंचकूला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पंचकूला आवाजाही करने वाले वाहन चालक मनसा देवी मंदिर मार्ग से ना गुजरें. इसके स्थान पर हाउसिंग बोर्ड वाला रास्ता अपनाएं. मेले के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भारी वाहन जैसे- बस, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग व्यवस्था कूहनी साहिब गुरुद्वारा से बाईं ओर मुड़कर थाना मनसा देवी के पास की गई है. इस दौरान मंदिर क्षेत्र में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.