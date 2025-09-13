ETV Bharat / state

ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने दिए बच्चों को टिप्स, ईटीवी भारत को बताया कैसे बनेंगे उम्दा खिलाड़ी

रायपुर में शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने युवाओं को ट्रेनिंग दी.इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास चर्चा की.देखिए रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

Grand Master Praveen Thipsay
ईटीवी भारत की प्रवीण थिप्से से खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 6:56 PM IST

रायपुर : शतरंज के जाने-मैन खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से राजधानी रायपुर में हैं. अर्जुन अवॉर्डी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से सात बार विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. प्रवीण थिप्से 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं. ईटीवी भारत ने शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से से खास बात की. उन्होंने बताया कि वे 6 साल की उम्र से ही शतरंज का खेल शुरू किया था. 30 बार शतरंज के नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं. इसके साथ ही लगभग 200 बार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. आईए जानते हैं उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में क्या कुछ कहा.


सवाल :छत्तीसगढ़ के बच्चों में खासतौर पर शतरंज को लेकर किस तरह की प्रतिभा दिख रही है ?


जवाब : बच्चे कहीं के भी हो प्रतिभा एक तरह की होती है. कल्पना शक्ति इंपॉर्टेंट होती है. बच्चे सब जगह एक ही तरीके के मिलते हैं. अवसर कितना मिलता है उनका स्तर क्या होता है. अभी भी रसिया में कहीं क्लब मिलेगा कहीं कोचिंग मिलेगी. वहां मुफ्त में भी ट्रेनिंग मिलती थी. जहां-जहां इस तरह की एक्टिविटी तमिलनाडु , आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल के साथ ही कोलकाता में और दिल्ली में यहां पर तेजी से काफी प्लेयर आगे आ रहे हैं. जहां पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां पर खिलाड़ी को शुरू-शुरू लेवल पर आ जाते हैं. लेकिन आगे उन्हें चुनौतियां नहीं मिलती है. अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं जिसके साथ वह प्रैक्टिस कर सके. यहां के बच्चों को अवसर की बहुत कमी है. अवसर देने का काम कोचिंग कैंप के माध्यम से हुआ है. जो मेथड से हमने दूसरों को सिखाया है वे सारे ग्रैंडमास्टर हमारे स्टूडेंट हैं.

ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने बच्चों के लिए दिए टिप्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस तरह से रसियन स्कूल सिखाती है. हम उस लाइन पर उसी आधार पर हम अपना सिलेबस बनाकर बच्चों को सिखाते हैं. ताकि बच्चों में ज्ञान की कमी ना हो और जब उन्हें ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान का उपयोग करना ये प्रतियोगिता में होता है. एक सुविधा मिल जाएगी तो हमें लगता है यहां इनक्रेजमेंट की थोड़ी ज्यादा जरूरत है. ऐसे टाइप के कैंप ज्यादा होने चाहिए. उससे भी उन्हें बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलना चाहिए. जो हाल ही में बहुत सारे टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं. लेकिन रिजल्ट 5 साल के बाद ही मिल पाएंगे. किसी भी एफर्ट का बच्चा अगर आज सीखता है उसको नेशनल में मेडल लाने के लिए 5 साल लगेंगे. यह एक शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है. पिछले 17- 18 सालों से छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी ठप्प थी. धीरे-धीरे संगठन के द्वारा नक्सल एरिया में भी इसकी शुरुआत की गई है. साल 2002 में मैं रायपुर में कॉम्पटीशन में भाग भी लिया था.

Grand Master Praveen Thipsay
ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने दिए बच्चों को टिप्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल :जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे ?

जवाब : बच्चों को ज्ञान की जो जरूरत है वह शतरंज कैंप से पूरी हो जाएगी. दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपस में ग्रुप डिस्कशन की जरूरत है. वह हमारे क्लास के बाद भी कर सकते हैं. गेम खत्म होने के बाद कर सकते हैं. शतरंज की पढ़ाई और उसकी प्रेक्टिस कितने घंटे कर सकते हैं. उस पर भी डिपेंड करता है. इसकी पढ़ाई दिन में दो से तीन घंटे करते हैं तो आपका स्तर अच्छा होगा. ऊपर पहुंचने में मदद मिलेगी. जब तक आपका खेल का स्तर ऊपर नहीं जाएगा. तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. धीरे-धीरे आपको प्रेक्टिस करके अपने स्तर को ऊपर ले जाना होगा. जैसे तेलंगाना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी से टक्कर ले सकें.

बच्चों को बहुत ज्यादा रियाज और प्रेक्टिस करने की जरूरत है. क्योंकि यहां के बच्चों को अभी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग मौका नहीं मिला है. जहां पर डेवलपिंग स्टेट है वहां पर अगर ट्रेनिंग ना मिले ऐसे में मुश्किल हो जाता है. आज जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके रिजल्ट तीन-चार साल में जरूर आएंगे. इस गेम को कंटीन्यू रखना जरूरी है. एजुकेशन की वजह से अगर इस गेम को छोड़ देते हैं तो अटेंप्ट पूरा नहीं होगा. मुंबई में भी ज्यादातर बच्चे प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं कुछ और बनने की चाह में शतरंज को छोड़ देते हैं. कई बच्चे इसको लंबे समय तक करते हैं. कुछ बच्चे बीच में छोड़ देते हैं. ऐसे में यह उनके पैरेंट्स और बच्चों पर निर्भर करता है.

Grand Master Praveen Thipsay
ईटीवी भारत को बताया कैसे बनेंगे उम्दा खिलाड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल : बच्चों को शतरंज को लेकर किस तरह की बारीकियां और टिप्स जरूरी है ?


जवाब: शतरंज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जिसमें तीन अंग होते हैं जिसे ओपनिंग कहते हैं. जिसमें शुरू में वार फेयर के तरीके हमारे सैनिक जब घर में हैं आपको लड़ाई करनी है तो सैनिको को कहां लिया जाए. वहां से अटैक शुरू करें एक फेस होती है. ओपनिंग जहां पर आपकी आर्मी दूसरे की आर्मी पर बॉर्डर पर लेकर जा सकता है.

दूसरी फेस होता है मिडिल गेम. जहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है. ज्यादातर एक आर्मी दूसरे से लड़ाई शुरू करती है. तीसरा फेस जो आता है उसको एंड गेम कहा जाता है. काफी सारी आर्मी मर चुकी है. दोनों की लड़ाई हो चुकी है और थोड़ी आर्मी बची हुई है. वहां कौन जीतेगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हानि बहुत हो जाती है. लेकिन कोई ना कोई तो जीत जाता है.

यह तीनों जो वार फेयर के तकनीक है और इन तीनों तकनीक में हमें बहुत अच्छा होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि हमने किस तरीके को अपनाया हमें वार भी अच्छा करना होगा. आर्मी को बॉर्डर पर ले भी जाना है और लड़ाई भी अच्छी करनी है. अगर आर्मी की हानि हो जाती है. बचे हुए सैनिकों में विजय कैसे प्राप्त किया जाए. ताकि प्लेयर को पूरा ज्ञान मिल जाए.

