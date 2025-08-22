ETV Bharat / state

ग्रैंड इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 में सीएम रेखा ने की शिरकत, कहा दिल्ली के युवा विकास की रफ्तार को 4 गुना बढ़ाएंगे - INDUSTRIAL IDEATHON 2025

"ग्रैंड इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025" के फिनाले में सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली के युवा विकास की रफ्तार को 4 गुना बढ़ाएंगे

industrial ideathon 2025
"ग्रैंड इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025'' का फिनाले (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 9:56 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 10:35 PM IST

नई दिल्ली: आज का दौर इनोवेशन का है, जहां असली रास्ते तब बनते हैं जब इंडस्ट्री, पॉलिसी और युवा एक साथ मिलकर आगे बढ़ें. इसी सोच को लेकर दिल्ली सरकार ने पहली बार "ग्रैंड इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025" का आयोजन किया.

यह एक ऐसा मंच है जहां युवा दिमाग अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज से न केवल कल्पना करते हैं, बल्कि देश के सामने मौजूद वास्तविक समस्याओं का समाधान भी पेश कर रहे हैं. इस आइडियाथॉन में दो फेस रहे. पहला प्रिलिमिनरी राउंड और दूसरा ग्रैंड फिनाले.

एक महीने की यात्रा में 1,200 रजिस्ट्रेशन से शुरू होकर 652 वैध एंट्री, 124 प्रीलिम क्वालिफायर, 40 फाइनलिस्ट और अंत में 12 विजेता टीमें चुनी गईं. हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए दस लाख रुपए और कुल प्राइज चालीस लाख रुपए रखा गया. इस आइडियाथॉन के चार मेन पिलर्स स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, एमएसएमई एंपावरमेंट रहे.

दिल्ली के शीर्ष संस्थानों की इन युवा प्रतिभाओं ने नवाचार के दम पर दिल्ली के विकास की नई राह दिखाई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें परंपराओं को आंख मूंदकर नहीं अपनाना चाहिए. हमारे युवाओं ने दिखाया है कि नए विचारों में कितनी ताकत है. कभी भारत की आबादी को बोझ माना जाता था, लेकिन आज यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. हमारे यंग इनोवेटर्स ने साबित किया है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें, तो दिल्ली के विकास की रफ्तार 4 गुना बढ़ सकती है. उन्होंने दिल्ली की चुनौतियों पानी, सीवरेज, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर को अवसरों में बदलने की बात कही. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय लोगों ने सोचा था कि वे देश के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन असली मौका है देश के लिए जीने का, हमारे युवा यही कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि दिल्ली भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगी. अगर हम जनता के साथ मिलकर काम करें, तो दिल्ली न केवल विकास का पिछड़ा हुआ काम पूरा करेगी, बल्कि भारत का सबसे सुंदर और बेहतरीन शहर बनेगी.
उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली कई देशों से बड़ी है. 3 करोड़ की आबादी के साथ विकास को संभालना चुनौतीपूर्ण है. लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमने यह चुनौती स्वीकार की है. यह आइडियाथॉन युवाओं को नीति-निर्माण से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है.

उन्होंने बताया कि सभी 40 फाइनलिस्ट टीमों के विचारों को एक किताब में संकलित किया जाएगा, ताकि भविष्य में भी उनका उपयोग हो सके. सिरसा ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए पुरानी बाधाओं जैसे MCD की परमिशन को हटाकर रेड टेपिज्म को खत्म किया.

इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 के विजेता और उनके नवाचार
FIRST RUNNERUP (₹3.5 लाख): सॉफ़्टसिंक (NSUT) टेक-ड्रिवन लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज़ेशन प्लेटफॉर्म
SECOND RUNNER UP (₹1.5 लाख): भारतवीर (NSUT) AI आधारित लॉजिस्टिक मैपिंग टूल

प्रॉब्लम स्टेटमेंट 02 – Ease of Doing Business
विजेता: इंडस्ट HERial माइंड्स (IGDTUW) स्मार्ट SEZs का कॉन्सेप्ट, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, AI गवर्नेंस और साझा बिजनेस सर्विस शामिल हैं.

FIRST RUNNER UP: रनटाइम रेबेल्स (SSCBS) डिजिटल डैशबोर्ड से कंप्लायंस को सरल बनाने का समाधान
SECOND RUNNER UP: स्टार्टअप साथी (GGSIPU) MSME ऑनबोर्डिंग और सपोर्ट के लिए वन-स्टॉप पोर्टल


प्रॉब्लम स्टेटमेंट 03 फ्रंटियर टेक्नोलॉजी
विजेता: फुलस्टैक अलकेमिस्ट्स (NSUT) TARAL एक AI-सक्षम मोबाइल मशीन, जो वेस्ट को 90 मिनट में बायोमास फ्यूल में बदलती है और कार्बन-क्रेडिट ट्रैकिंग से जुड़ी है.

FIRST RUNNER UP- द टिंकरर्स (DTU) रोबोटिक्स आधारित इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मॉडल
SECOND RUNER UP- b द इन्क्रेडिबल्स (IGDTUW) IoT आधारित प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन

प्रॉब्लम स्टेटमेंट 04 – MSMEs को मज़बूत बनाना
विजेता: नेक्स्टजेन कोडर्स (IGDTUW) — Nexora, AI/ML और Web3 आधारित MSME प्लेटफॉर्म, जो क्रेडिट, डिजिटल मार्केट और CRM टूल्स को एकीकृत करता है.
FIRST RUNNER UP: ओल्डमैन सैक्स (SSCBS) — MSME फंडिंग के लिए फिनटेक मॉडल
SECOND RUNNER UP: बिन इट क्वीनस (कस्तूरी राम कॉलेज) — महिलाओं द्वारा संचालित MSME वेस्ट मैनेजमेंट का नवाचार

