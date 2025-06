ETV Bharat / state

AKTU में 'इनोवेशन आइ़डिया चैलेंज-2025' का ग्रैंड फिनाले; 42 टीमें AI से आइडिया को प्रोडक्ट में बदलेंगी - LUCKNOW NEWS

एकेटीयू में नवोन्मेष आइडिया चैलेंज 2025 हैकथॉन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 10, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 7:45 AM IST 3 Min Read

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में 'इनोवेशन आइडिया चैलेंज 2025 हैकथॉन' के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है. इस अवसर पर पूरा विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की प्रयोगशाला बन गया. छात्र एआई के प्रयोग से कुछ न कुछ नया बनाने में लगे रहे. संबद्ध संस्थानों के छात्रों की 42 टीमें अपने आइडिया को मूर्तरुप देने के लिए जुट गईं. ये टीमें मंगलवार की शाम तक लगातार 24 घंटे बिना रुके अपने आइडिया को मूर्तरूप देंगी. इस दौरान जूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इनके प्रोडक्ट का मूल्यांकन करेंगे. छात्रों को अपने आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने का यह अवसर इनोवेशन हब की ओर से आयोजित 'नवोन्मेष आइडिया चैलेंज 2025 हैकथॉन' के ग्रैंड फिनाले में मिला है. इस हैकथॉन में टीमें समस्याओं का समाधान एआई के जरिए करेंगी. वित्त अधिकारी केशव सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय, छात्रों को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है. डीन इनोवेशन प्रो. बीएन मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में एकेटीयू ने नवाचार की नई दिशा दी है. टीसीएस के स्टेट हेड अमिताभ तिवारी ने कहा कि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है. यहां से निकलने वाले स्टार्टअप और इनोवेशन का भविष्य बेहतर है. अतिथियों का स्वागत एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा ने किया. धन्यवाद ज्ञापन इनोवेशन हब के हेड डॉ. महीप सिंह ने दिया.

प्रदेश भर से 280 से अधिक आवेदन: हैकथॉन के लिए 280 से ज्यादा आवेदन पूरे प्रदेश से आए थे. इसमें मूल्यांकन के बाद 42 टीमों को प्रतिभाग करने का अवसर मिला है. ये टीम 24 घंटे में अपने आइडिया को मूर्तरूप देंगी. साथ ही जूरी को एक-एक कर अपनी प्रस्तुति देंगे. मूल्यांकन के बाद जूरी नंबर भी देंगे. इस दौरान छह टीमों को विजेता घोषित किया जाएगा. बेहतर आइडिया को कराएंगे पेटेंट: नए आइडिया चैलेंज 2025 हैकथॉन का उद्घाटन कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने किया. इस मौके पर उन्होंने वर्तमान और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उसके उपयोग पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि एआई की कोई सीमा नहीं है. यह तकनीकी आज की जरूरत बन गई है. छात्र इसका प्रयोग हर क्षेत्र में कर सकते हैं. युवाओं को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए. कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने कहा कि हैकथॉन के बेहतर आइडिया को विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब की ओर से निशुल्क पेटेंट भी कराया जाएगा. यह भी पढ़ें: शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान; बहन की शादी में रातभर बरातियों की खातिरदारी, सुबह चुपके से दी थी NDA की परीक्षा

