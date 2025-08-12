प्रयागराज : यूपी पुलिस के दरोगा के लिए ट्रांसफर के बाद विदाई का दिन यादगार बन गया. दरोगा के करीबियों, हितैषियों और आम लोगों ने थाने से उनकी विदाई को शाही रूप दे दिया. दरोगा को बकायदा बग्घी पर बिठाकर जुलूस निकाला, नारे लगाए. चारों तरफ से दरोगा पर फूल बरसाए जाते रहे. गुजरने वाले भी ठिठककर यह नजारा देखते रहे. कुछ लोग इसे अपने मोबाइल में कैद करते रहे. यह वाकया जिले के झूंसी थाने का है.

दरअसल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर हाल ही में 20 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. इसी सूची में झूंसी थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी है. उनका तबादला गैर जनपद कर दिया गया है. 2023 में पूरामुक्ति थाने से स्थानांतरित होकर आए उपेंद्र सिंह ने लगभग दो साल तक झूंसी थाने की कमान संभाली.

दरोगा को शाही अंदाज में विदाई. (Video Credit; ETV Bharat)

लोगों का कहना है कि वे जनता की बात बिना किसी राजनीतिक दबाव के सुनते थे. इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ उन्होंने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत दिलाई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, अपराधियों में उनका खौफ था, जबकि ईमानदार नागरिकों के लिए वे सहज उपलब्ध थे. यही वजह रही कि उनकी विदाई को शानदार बनाया गया. जब बैंडबाजे की धुन के बीच बग्घी थाने के गेट से बाहर निकली तो नजारा देखने लायक था. बग्घी पर बैठे उपेंद्र सिंह फूल-मालाओं से लदे हुए थे. साथ चल रही भीड़ में उनके समर्थक, दोस्त और आम लोग शामिल थे. कुछ की आंखें नम थीं तो कुछ लोग मोबाइल से लाइव प्रसारण कर रहे थे.

झूंसी थाने के प्रभारी निरीक्षक रहे उपेंद्र प्रताप सिंह मूलत: मिर्जापुर के रहने वाले हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में उनकी भर्ती 2015 में हुई थी. झूंसी से पहले वह पुरामुफ्ती के भी थाना प्रभारी रहे हैं. उनकी तैनाती प्रयागराज के नैनी, शंकरगढ़ में भी रही है.

एसीपी, झूंसी विमल किशोर मिश्र का कहना है कि इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह ने अच्छा काम किया था. करोड़ों की अवैध जमीनों को दबंगों से मुक्त कराया और लॉ एंड आर्डर मेनटेन करने में भी सराहनीय भूमिका निभाई. शासन की नीतियों के अनुरूप जनता के बीच में रहते थे. उनकी सुनते थे. सही और उचित कार्रवाई करते थे. यही कारण है कि जनता में उनकी लोकप्रियता थी. विदाई के समय उपेंद्र प्रताप सिंह सादी वर्दी में थे. किसी सरकारी सम्पत्ति का उन्होंने उपयोग नहीं किया. थाने के बाहर जनता ने उन्हें बग्घी पर बैठाया तो इसमें किसी नियम और सेवा नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें: यूपी में मानसून ने फिर लगाया जोर; 17 जिलों में मूसलाधार बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट; लखनऊ भी बाढ़ की चपेट में