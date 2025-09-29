ETV Bharat / state

गयाजी में मायापुर इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर बना भव्य पंडाल, मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए कोलकाता से लाई जाती है मिट्टी

गयाजी में मायापुर इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण हुआ है. दुर्गा प्रतिमा के लिए कोलकाता से मिट्टी लाई जाती है. पढ़ें..

गयाजी में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)
September 29, 2025

गया: बिहार के गया जी में कोलकाता मायापुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन रहे इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर भव्य दुर्गा पंडाल का निर्माण हुआ है. 125 सालों से गया जी के केदारनाथ मार्केट में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है. इसे लेकर अनोखी परंपरा भी है. मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए मिट्टी कोलकाता से लाई जाती है.

125 सालों से परंपरा: पिछले 125 सालों से केदारनाथ मार्केट में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है. पिछले साल तिरुपति बालाजी की तर्ज पर यहां पंडाल बना था. इस बार कोलकाता के मायापुर में बन रहे इस्कॉन मंदिर के तर्ज पर गया जी के केदारनाथ मार्केट में पंडाल बन रहा है. भव्य पंडाल देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है.

कोलकाता से लाई जाती है मिट्टी (ETV Bharat)

कोलकाता से लाई जाती है मिट्टी: यहां कोलकाता से मिट्टी लाकर प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा है. इस परंपरा को आज तक नहीं तोड़ा गया. इस बार 60-70 कारीगर लगातार कई महीने से दिन-रात काम कर कोलकाता के मायापुर में निर्माणरत इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया गया है. कोलकाता और दिल्ली से आए एक्सपर्ट कारीगरों द्वारा यह अद्भूत पंडाल बनाया गया है. बांस, पीट कपड़ा और मौली की मदद से भव्य पंडाल बनाया गया है.

भव्य पंडाल बना आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

क्या बोले पुजारी?: इस संबंध में पुजारी ने कहा कि अब तक कंबोडिया टेंपल को सबसे बड़ा कहा जाता है. कोलकाता के मायापुर में निर्माणरत इस्कॉन मंदिर आने वाले दिन में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा. हमलोग हर साल कुछ नया करते हैं तो इस बार कोलकाता इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर गया जी के केदारनाथ मार्केट में भव्य पंडाल बनाया गया है.

भक्तों को पट खुलने का इंतजार (ETV Bharat)

अनोखा है यह भव्य पंडाल: वहीं, आयोजन समिति में रहे प्रणव कुमार बताते हैं कि कोलकाता में विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बन रहा है. उसी की तर्ज पर इस बार हम लोगों ने मां दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया है. यह भव्य पंडल बिहार में सबसे चौड़ा और सबसे लंबा है.

"यहां पिछले 125 सालों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है. मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए कोलकाता से मिट्टी लाई जाती है. भव्य रूप में माता दुर्गा विराजती है और भव्य पंडाल बनाया जाता है, जो कि अलग-अलग मंदिरों से जुड़ा होता है. वे मंदिर देश या विश्व के प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, जिनकी तर्ज पर केदारनाथ मार्केट में भव्य पंडाल बनता रहा है."- प्रणव कुमार, सदस्य, पूजा आयोजन समिति

