गांव के युवाओं में आत्मविश्वास की नई उड़ान, गुडेलिया के समर कैंप में सीखा हुनर, दिखाया दम - BALODABAZAR SUMMER CAMP

बलौदाबाजार समर कैंप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 27, 2025 at 12:27 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 12:45 PM IST 2 Min Read

बलौदाबाजार: जिला प्रशासन की अभिनव पहल के तहत ग्राम पंचायत गुडेलिया में आयोजित 10 दिवसीय समर कैम्प का सोमवार को भव्य समापन हुआ. इस दौरान बच्चों और युवाओं ने जो सीखा, उसे पूरे जोश और गर्व के साथ मंच पर प्रदर्शित किया और गांव के हर कोने से तालियों की गूंज उठी. 10 दिन, 1 सपना: समर कैम्प के दौरान ग्रामीण युवाओं को योगा, जुम्बा, आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस), साइबर क्राइम अवेयरनेस और करियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया. ये केवल सेशन नहीं थे, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी. समर कैंप में बच्चों को प्रोत्साहित करते दीपक सोनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

