गाजियाबाद के विकास भवन में किसानों के लिए विशेष सुविधा, खरीद सकेंगे शुद्ध और प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट

गाजियाबाद जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरुआत की गई है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा.

गाजियाबाद में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरूआत
गाजियाबाद में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरूआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 3:41 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद का जिला मुख्यालय अब सिर्फ सरकारी कामकाज का केंद्र ही नहीं रहेगा बल्कि यहां से लोग अपनी जरूरत के लिए शुद्ध और प्राकृतिक ऑर्गेनिक उत्पादन भी खरीद सकेंगे. जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरुआत की गई है. केंद्र की स्थापना का उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचना है. ग्राहकों को इस केंद्र में बिना मिलावट और पूरी तरह से प्रावक कार्तिक और गुणवत्ता युक्त उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे.

ग्रामीण संपदा केंद्र के माध्यम से जहां एक और स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध होगा तो वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों को ऑर्गेनिक उत्पादन मिल सकेंगे. जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. जिला प्रशासन की इस पहल को ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार और स्वस्थ समाज की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है.

गाजियाबाद में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरूआत (ETV Bharat)

अब ग्राहकों को शुद्ध और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेगा: मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल के मुताबिक, "विकास भवन में ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरुआत की गई है. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन Farmer Producer Organisation - FPO ओर स्वयं सहायता समूह Self Help Groups - SHG के लिए अपने उत्पादों की मार्केटिंग बड़ी चुनौती होती थी. ऐसा कोई प्लेटफार्म भी उपलब्ध नहीं था, जहां पर यह अपने उत्पादों को बेच सकें. ग्रामीण संपदा केंद्र के माध्यम से FPO और SHG लोगों को अपने उत्पाद भेज सकेंगे. ग्रामीण संपदा केंद्र में केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो किसानों द्वारा तैयार किए गए हैं. इस पहल से जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के FPO और SHG का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों को भी शुद्ध और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे."

गाजियाबाद में ग्रामीण संपदा केंद्र (ETV Bharat)

ग्रामीण संपदा केंद्र में शुरुआत में तकरीबन दो दर्जन उत्पाद उपलब्ध होंगे लेकिन माना जा रहा है कि हफ्ते भर में इस केंद्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद तकरीबन 100 से अधिक उत्पादन यहां मिल सकेंगे. ऑर्गेनिक आटा, चावल, दालें, सब्जी मसाले आदि यहां उपलब्ध होंगे. ऑर्गेनिक सब्जी खेत से सीधे ग्रामीण संपदा केंद्र पहुंचेगी. अब तक विभिन्न माध्यमों से FPO और SHG को अपने उत्पादों को बेचना पड़ता था, जिसके चलते बिचौलियों को मोटा कमीशन देना पड़ता था लेकिन अब सीधे उनके उत्पाद बिक सकेंगे.

ग्रामीण संपदा केंद्र की शुरूआत (ETV Bharat)

ऑर्गेनिक खेती से जमीन भी स्वस्थ रहती है: सुनील चौहान FPO से जुड़े हुए हैं और पेशे से किसान हैं. जो ना सिर्फ स्वयं ऑर्गेनिक खेती करते हैं बल्कि अब तक दो दर्जन से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर चुके हैं. सुनील चौहान ने बताया कि हम ऑर्गेनिक रूप से तिलक चंदन चावल उगाते हैं. जो चावल की काफी पुरानी वैरायटी है. हमारे एफपीओ के द्वारा यहां पर तिलक चंदन चावल, पानी की चक्की में पिसा हुआ मक्की का आटा, जैगरी पाउडर और जैगरी लाई गई है. हमें उम्मीद है कि हमारे उत्पाद लोगों को पसंद आएंगे. हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा मिले. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से केवल लोग स्वस्थ नहीं होंगे बल्कि ऑर्गेनिक खेती से हमारी जमीन भी स्वस्थ होगी. कीटनाशकों का इस्तेमाल खेतों की जमीन को बर्बाद कर रहा है. एफएसएसएआई के मानकों के अनुरूप हम अपने उत्पादों को तैयार करते हैं.

ऑर्गेनिक सब्जी से देश भी स्वस्थ होगा: किसान जयवीर यादव करीब 8 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं. ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं. जयवीर कहते हैं कि अब तक सब्जियां हमें मंडी में बेचनी पड़ती थी. ऑर्गेनिक सब्जियों की कीमत अधिक होती है और बाजार में कई बार मांग ना होने के चलते सब्जी बिक नहीं पाती थी. खेती करते हुए चार दशक हो चुके हैं लेकिन पहली बार ऐसा आउटलेट खुला है, जहां हम अपनी सब्जी सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे.

जयवीर यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी सब्जी अब अच्छी कीमत पर बिकेगी और बिचौलियों पर निर्भरता भी समाप्त होगी. यदि हमें अच्छा दाम मिलता है और हम कामयाब होते हैं तो हमें उम्मीद है और किसान भी इससे प्रभावित होंगे और ऑर्गेनिक खेती की तरफ उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी. ऑर्गेनिक खेती करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ आर्थिक लाभ लेना नहीं है बल्कि हम चाहते हैं कि लोग ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ हो सके.

