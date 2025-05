ETV Bharat / state

बेटी की हल्दी की रस्म में ग्राम प्रधान ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो देखते ही पुलिस ने दर्ज की FIR - HARSH FIRING IN SULTANPUR

ग्राम प्रधान प्रेम कुमार यादव को हवाई फायरिंग करना महंगा पड़ गया ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 6:28 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 6:37 PM IST 2 Min Read

सुल्तानपुर: जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बजेठी गांव में बेटी की हल्दी रस्म के दौरान गांव के प्रधान प्रेम कुमार यादव ने हर्ष फायरिंग की. उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से महज पांच सेकंड में तीन गोलियां दाग दीं. समारोह के दौरान महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. शिवगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंडित त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग के मामले कम नहीं हो रहे हैं. सुल्तानपुर के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बजेठी गांव में बेटी की हल्दी रस्म के दौरान ग्राम प्रधान ने हर्ष फायरिंग की. एएसपी अखंड प्रताप सिंह कर रहे मामले की जांच (Photo Credit- ETV Bharat) अब ये मामला उनके लिए गले की हड्डी बन गया है. समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते हुए किसी ने उनका वीडियो शूट कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. हर्ष फायरिंग का वीडियो देखते ही सुल्तानपुर पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने ग्राम प्रधान प्रेम कुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. ग्राम प्रधान प्रेम कुमार यादव ने समारोह के बीच अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से महज पांच सेकंड में तीन राउंड फायरिंग की. इस समय वहां महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. वीडियो में ग्राम प्रधान फायरिंग करते दिखायी दिया. वहां कुछ महिलाएं डांस भी कर रही थीं. शिवगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंडित त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो के आधार पर प्रेम कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सार्वजनिक समारोह में इस तरह की फायरिंग गैरकानूनी है. यह लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकती है. पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने इस मामले की जांच एएसपी अखंड प्रताप सिंह को सौंपी है. एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि अगर फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार लाइसेंसी पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा. यदि असलहा अवैध पाया गया, तो आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढे़ें- एनसीआर में तीन गैंग मिलकर 5-5 हजार रुपये में बेच रहे थे तमंचा; घर में चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री; 2 किलो बारूद के साथ 9 गिरफ्तार

