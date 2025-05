ETV Bharat / state

दादरी अनाज मंडी प्रशासन की खुली पोल, पानी की भेंट चढ़ा अनाज, उठान नहीं होने की वजह से भारी नुकसान - GRAINS SOAKED IN RAIN

मंडी प्रशासन की खुली पोल ( Etv Bharat )

Published : May 2, 2025 at 3:31 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:02 PM IST

चरखी दादरी: हरियाणा में आंधी-तूफान और बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है. अनाज मंडी में खुले में रखा गेहूं व सरसों का हजारों क्विंटल अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया है. बारिश में भीगने के कारण फसल के खराब होने का अंदेशा है. जिससे किसानों व आढ़तियों को नुकसान उठाना पड़ेगा. समय पर उठान नहीं होना ही नुकसान का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. मंडी प्रशासन की खुली पोल: आढ़तियों को नोटिस जारी करने के बाद भी अनाज भीगने पर मंडी प्रशासन द्वारा किए पुख्ता दावों की पोल खुल गई है. वहीं, मंडी अधिकारी द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए अनाज को सुखाकर गोदामों में भेजने की बात कही है. बता दें कि मौजूदा रबी सीजन में चरखी दादरी जिला की अनाज मंडियों में सरसों व गेहूं की बंपर आवक हुई है. मंडी में आवक अधिक होने के कारण सरसों व गेहूं के ढेर लगे हैं. मार्केट कमेटी ने मानी गलती: कहीं सड़कों पर अनाज पड़ा है. हालांकि अब सरकारी खरीद बंद हो चुकी है. वहीं, गेहूं व सरसों की आवक अधिक व उठान धीमी गति से होने के कारण हजारों क्विंटल अनाज खुले में पड़ा है. जो देर रात व अल सुबह तेज आंधी व बारिश के आने के कारण भीग गया है. अनाज खराब होने का भी अंदेशा है. मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने माना कि उठान धीमी गति से हुआ है. जिसके चलते बड़ी मात्रा में अनाज खुले में पड़ा है.

