ETV Bharat / state

भाभी की हत्या करने के बाद शव घर के बाहर फेंका - GPM CRIME

गौरेला पेंड्रा मरवाही हत्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 6, 2025 at 8:29 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:49 PM IST 3 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जीपीएम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चन्देल ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मरवाही पुलिस को सूचना मिली कि दानीकुंडी इलाके में रहने वाले गुलाब चौधरी उर्फ गुलटा के घर के पीछे उसके ही रिश्ते में भाभी सुनीता चौधरी निवासी पतेराटोला बंसीताल निवासी का शव पड़ा हुआ है. देवर ने की भाभी की हत्या: सूचना पर मरवाही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पूछताछ पर पता चला कि मृतका सुनीता का पति रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ था. घर में जब बच्चे थे तो आरोपी गुलाब चौधरी रविवार आधी रात लगभग 2 बजे सुनीता के घर गया, उसे अपनी बाइक में जबरदस्ती बिठाया और उसे अपने घर ले आया. गौरेला पेंड्रा मरवाही हत्या का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

Last Updated : May 6, 2025 at 8:49 PM IST