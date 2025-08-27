गौरेला पेंड्रा मरवाही: रायपुर के रेलवे अस्पताल की एंबुलेंस और बाइक की जोरदार टक्कर आज सुबह हुई. इस टक्कर और बाइक सवार और एंबुलेंस ड्राइवर दोनों घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना भांडी बसंतपुर बाइपास मार्ग के बारी उमराव गांव के पास हुई.

एंबुलेस और बाइक की टक्कर: एंबुलेंस चालक का नाम राम जी दुबे है. जो मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के आमाडाड मलगा गांव का रहने वाला है. वह काफी स्पीड से अनूपपुर रोड पर जा रहा था. एंबुलेंस ड्राइवर ने घटना के बारे में बताया. उसने कहा " बाइक सवार और मैं आमने सामने से आ रहे थे. इसी दौरान टक्कर से बचाने की कोशिश हम दोनों ने की. लेकिन गाड़ी, बाइक से टकराते हुए पेड़ से टकरा गई. अनबैलेंस होने के कारण हादसा हुआ. बाइक सवार को चोट आई. मुझे भी थोड़ी चोट लगी."

जीपीएम एंबुलेंस लेकर भागने के दौरान हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ड्राइवर अपने घर लेकर जा रहा था एंबुलेंस: एंबुलेंस ड्राइवर राम जी दुबे ने एंबुलेंस संचालक पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि वह रायपुर के रेलवे अस्पताल में निजी कंपनी का एंबुलेंस चलाता है. जिसका मालिक राजस्थान से है. लेकिन मालिक उसे कई दिनों से वेतन नहीं दे रहा था. जिसकी वजह से वह पिछले कई दिनों से परेशान था.

पेमेंट नहीं देने से ड्राइवर एंबुलेंस लेकर भागा (ETV Bharat Chhattisgarh)

वेतन नहीं देने से था नाराज: एंबुलेंस ड्राइवर ने बताया "मालिक कभी कभी कुछ पैसे दे देता था लेकिन समय पर कभी वेतन नहीं देता था. दो दिन पहले भी एंबुलेंस मालिक ने उसे वेतन देने का वादा किया था. लेकिन वेतन नहीं दिया. इसी वजह से वह एंबुलेंस लेकर अपने घर की ओर तेजी से जा रहा था."

एंबुलेंस चालक ने बताया कि तीन दिनों से वह भूखा था. उसने खाना भी नहीं खाया था.

फिलहाल घटना की सूचना के बाद पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. आगे की जांच की जा रही है.