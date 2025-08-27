ETV Bharat / state

"पेमेंट नहीं दिया, तीन दिन से खाना नहीं खाया इसलिए एंबुलेंस अपने घर ले जा रहा" - GPM AMBULANCE ACCIDENT

रायपुर के रेलवे अस्पताल की एंबुलेंस लेकर भाग रहा ड्राइवर हादसे का शिकार हो गया. जिसके बाद उसने ये आरोप लगाया.

GPM AMBULANCE
जीपीएम एंबुलेंस चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही: रायपुर के रेलवे अस्पताल की एंबुलेंस और बाइक की जोरदार टक्कर आज सुबह हुई. इस टक्कर और बाइक सवार और एंबुलेंस ड्राइवर दोनों घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना भांडी बसंतपुर बाइपास मार्ग के बारी उमराव गांव के पास हुई.

एंबुलेस और बाइक की टक्कर: एंबुलेंस चालक का नाम राम जी दुबे है. जो मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के आमाडाड मलगा गांव का रहने वाला है. वह काफी स्पीड से अनूपपुर रोड पर जा रहा था. एंबुलेंस ड्राइवर ने घटना के बारे में बताया. उसने कहा " बाइक सवार और मैं आमने सामने से आ रहे थे. इसी दौरान टक्कर से बचाने की कोशिश हम दोनों ने की. लेकिन गाड़ी, बाइक से टकराते हुए पेड़ से टकरा गई. अनबैलेंस होने के कारण हादसा हुआ. बाइक सवार को चोट आई. मुझे भी थोड़ी चोट लगी."

जीपीएम एंबुलेंस लेकर भागने के दौरान हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ड्राइवर अपने घर लेकर जा रहा था एंबुलेंस: एंबुलेंस ड्राइवर राम जी दुबे ने एंबुलेंस संचालक पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि वह रायपुर के रेलवे अस्पताल में निजी कंपनी का एंबुलेंस चलाता है. जिसका मालिक राजस्थान से है. लेकिन मालिक उसे कई दिनों से वेतन नहीं दे रहा था. जिसकी वजह से वह पिछले कई दिनों से परेशान था.

GPM AMBULANCE ACCIDENT
पेमेंट नहीं देने से ड्राइवर एंबुलेंस लेकर भागा (ETV Bharat Chhattisgarh)

वेतन नहीं देने से था नाराज: एंबुलेंस ड्राइवर ने बताया "मालिक कभी कभी कुछ पैसे दे देता था लेकिन समय पर कभी वेतन नहीं देता था. दो दिन पहले भी एंबुलेंस मालिक ने उसे वेतन देने का वादा किया था. लेकिन वेतन नहीं दिया. इसी वजह से वह एंबुलेंस लेकर अपने घर की ओर तेजी से जा रहा था."

एंबुलेंस चालक ने बताया कि तीन दिनों से वह भूखा था. उसने खाना भी नहीं खाया था.

फिलहाल घटना की सूचना के बाद पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. आगे की जांच की जा रही है.

बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी
बीजापुर में पोटा केबिन भ्रष्टाचार, 24 अधीक्षक हटाए गए, नए वार्डन की नियुक्ति
बस्तर हुआ पानी पानी: एनएच 30 पर लगा जाम, बुजुर्ग को किया गया रेस्क्यू

गौरेला पेंड्रा मरवाही: रायपुर के रेलवे अस्पताल की एंबुलेंस और बाइक की जोरदार टक्कर आज सुबह हुई. इस टक्कर और बाइक सवार और एंबुलेंस ड्राइवर दोनों घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना भांडी बसंतपुर बाइपास मार्ग के बारी उमराव गांव के पास हुई.

एंबुलेस और बाइक की टक्कर: एंबुलेंस चालक का नाम राम जी दुबे है. जो मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के आमाडाड मलगा गांव का रहने वाला है. वह काफी स्पीड से अनूपपुर रोड पर जा रहा था. एंबुलेंस ड्राइवर ने घटना के बारे में बताया. उसने कहा " बाइक सवार और मैं आमने सामने से आ रहे थे. इसी दौरान टक्कर से बचाने की कोशिश हम दोनों ने की. लेकिन गाड़ी, बाइक से टकराते हुए पेड़ से टकरा गई. अनबैलेंस होने के कारण हादसा हुआ. बाइक सवार को चोट आई. मुझे भी थोड़ी चोट लगी."

जीपीएम एंबुलेंस लेकर भागने के दौरान हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ड्राइवर अपने घर लेकर जा रहा था एंबुलेंस: एंबुलेंस ड्राइवर राम जी दुबे ने एंबुलेंस संचालक पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि वह रायपुर के रेलवे अस्पताल में निजी कंपनी का एंबुलेंस चलाता है. जिसका मालिक राजस्थान से है. लेकिन मालिक उसे कई दिनों से वेतन नहीं दे रहा था. जिसकी वजह से वह पिछले कई दिनों से परेशान था.

GPM AMBULANCE ACCIDENT
पेमेंट नहीं देने से ड्राइवर एंबुलेंस लेकर भागा (ETV Bharat Chhattisgarh)

वेतन नहीं देने से था नाराज: एंबुलेंस ड्राइवर ने बताया "मालिक कभी कभी कुछ पैसे दे देता था लेकिन समय पर कभी वेतन नहीं देता था. दो दिन पहले भी एंबुलेंस मालिक ने उसे वेतन देने का वादा किया था. लेकिन वेतन नहीं दिया. इसी वजह से वह एंबुलेंस लेकर अपने घर की ओर तेजी से जा रहा था."

एंबुलेंस चालक ने बताया कि तीन दिनों से वह भूखा था. उसने खाना भी नहीं खाया था.

फिलहाल घटना की सूचना के बाद पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. आगे की जांच की जा रही है.

बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी
बीजापुर में पोटा केबिन भ्रष्टाचार, 24 अधीक्षक हटाए गए, नए वार्डन की नियुक्ति
बस्तर हुआ पानी पानी: एनएच 30 पर लगा जाम, बुजुर्ग को किया गया रेस्क्यू
Last Updated : August 27, 2025 at 12:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

गौरेला पेंड्रा मरवाही एक्सीडेंटजीपीएम एंबुलेंस चोरीGPM AMBULANCE THEFTGAURELA PENDRA MARWAHI NEWSGPM AMBULANCE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.