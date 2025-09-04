जयपुर: पिछले विधानसभा बजट सत्र के दौरान निलंबन रद्द होने के बावजूद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा सत्र की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे. उन्होंने गुरुवार को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ने अपना रवैया नहीं बदला, तो आगामी बजट सत्र में कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी.

'विपक्ष की आवाज दबा रहे देवनानी': डोटासरा ने कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा स्पीकर के पद को देवनानी पारदर्शिता के साथ निभाने में लापरवाही बरत रहे हैं और इस तरह विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं. वे सत्ता पक्ष को सवालों का उत्तर देने से बचाने चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन का समय होता है. इसलिए मैं यह बात कह सकता हूं कि अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं सुधारा, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हमारे पास 50 कारण हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देवनानी सत्ता पक्ष के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता और पार्टी के प्रमुख नेताओं से बात करके उनके खिलाफ विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.

कांग्रेस कर रही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार (ETV Bharat Jaipur)

किसानों की मांग उठाई सदन में: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा में जिस प्रकार का रवैया सत्ता पक्ष का और आसन का रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो हमको अपनी बात कहने से रोक रहे हैं. हमने किसानों की मांग सदन में उठाई है. अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है. लोगों के घर पानी में डूब गए हैं. हालत खराब हैं, लेकिन उनके लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियमों की बात की जाती है, लेकिन जो 5 से 7% नियमों में आता है, वो तक भी मुआवजा नहीं दिया गया है. जबकि हमारी सरकार के समय तुरंत गिरदावरी होती थी और किसानों को मुआवजा मिल जाता था. लेकिन इनके कलेक्टर तक फील्ड में ही नहीं गए हैं.

राजेंद्र पारीक का बयान पार्टी लाइन से अलग: वहीं कोचिंग नियंत्रण बिल पर पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक के बयान को डोटासरा और जूली ने पार्टी लाइन के इतर बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य का कोई कायदा नहीं होता कि नेता प्रतिपक्ष के बयान के इतर बात करें. राजेंद्र पारीक वरिष्ठ हैं, लेकिन उनको व्यक्तिगत विचार पार्टी से इतर जाकर नहीं रखने चाहिए थे. जूली ने कहा कि वो राजेंद्र पारीक के निजी विचार होंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक 10वीं कक्षा और 16 साल के बच्चों को कोचिंग नहीं होनी चाहिए. लेकिन राज्य सरकार दसवीं कक्षा और 14 साल की उम्र करने जा रही थी. इस पर और कोचिंगों को दी गई छूट पर पार्टी को एतराज है. राजेंद्र पारीक ने पार्टी लाइन से अलग अपनी बात रखी है. पार्टी लाइन से उसका कोई सरोकार नहीं है.