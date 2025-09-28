ETV Bharat / state

प्रिंसिपल तबादलों पर डोटासरा का हमला, बोले- पर्ची से चलने वाली सरकार, आरोपों पर दी जांच की चुनौती

डोटासरा ने आरोप लगाया कि ये तबादले पूरी तरह टारगेट करके किए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जोधपुर या जालौर के व्यक्ति को अलवर या सीकर भेजा जाता है और बीकानेर का व्यक्ति जालौर भेज दिया जाता है, तो यह कहां तक उचित है.

बीकानेर: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बीकानेर में जमकर हमला बोला. उन्होंने हाल ही में हुए शिक्षा विभाग के 4527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरी तरह पर्ची से चलने वाली सरकार है और इनको सिर्फ यही करना आता है.

कोर्ट भी मांग रहा जवाब: डोटासरा ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन सरकार को इसका जवाब देना तक मुश्किल हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि 2019 के बाद लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाए, जबकि इस तरह की नीति पहले कभी नहीं रही. डोटासरा ने इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में बताते हुए आरोप लगाया कि लोगों से रुपए लेकर उन्हें परेशान किया गया है. यहां तक कि विधवा, विकलांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को भी दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया है.

RSS और मुख्यमंत्री पर कटाक्ष: डोटासरा ने आरएसएस का नाम लेते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को केवल इसीलिए छोड़ रखा है ताकि वे शिक्षा के अलावा बाकी सारे काम करें. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को विभाग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री पर्ची से बने हुए हैं, इसलिए इस तरह के हालात बने हुए हैं.

इसे भी पढ़ें- प्राचार्यों के ट्रांसफर: डोटासरा के आरोपों पर बोले दिलावर, 'कांग्रेस राज में होते थे रिश्वत लेकर तबादले'

सबूत पेश करने की चुनौती: मदन दिलावर द्वारा उनके कार्यकाल में पैसों से तबादले और काम होने के आरोपों पर डोटासरा ने कहा कि अगर उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ है तो दिलावर, जो पिछले 2 साल से मंत्री हैं, उन्हें जांच करनी चाहिए और सबूत पेश करने चाहिए. केवल बातें करने से कुछ साबित नहीं होगा. इससे पहले डोटासरा बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंचे. उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. साथ ही डूडी की पत्नी और नोखा विधायक सुशील डूडी से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी.