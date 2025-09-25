ETV Bharat / state

पीएम मोदी के आरोपों पर डोटासरा का पलटवार, कहा- राजस्थान को नहीं मिला विशेष पैकेज

गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में हुई सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगाए. वहीं, अब इन आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है. डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए एक भी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की, केवल अपने पूरे भाषण में कांग्रेस को कोसते रहे. जीएसटी और रेल परियोजना पर निशाना: डोटासरा ने गुरुवार शाम को जारी बयान में कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और 200 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री ने सहायता के लिए कोई घोषणा नहीं की. उन्होंने कहा कि जिस जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से जनता को लूटा गया, उसी पर अब प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात तक नहीं की गई और न ही बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना को बंद करने का कारण बताया गया, जबकि यह परियोजना पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय शुरू हुई थी. इसे भी पढ़ें- पीएम नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है