पीएम मोदी के आरोपों पर डोटासरा का पलटवार, कहा- राजस्थान को नहीं मिला विशेष पैकेज
बांसवाड़ा सभा में पीएम मोदी के हमले पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए विशेष पैकेज, जीएसटी, रेल परियोजना और पेपर लीक पर सवाल उठाए.
Published : September 25, 2025 at 7:12 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में हुई सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगाए. वहीं, अब इन आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है. डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए एक भी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की, केवल अपने पूरे भाषण में कांग्रेस को कोसते रहे.
जीएसटी और रेल परियोजना पर निशाना: डोटासरा ने गुरुवार शाम को जारी बयान में कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और 200 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री ने सहायता के लिए कोई घोषणा नहीं की. उन्होंने कहा कि जिस जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से जनता को लूटा गया, उसी पर अब प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात तक नहीं की गई और न ही बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना को बंद करने का कारण बताया गया, जबकि यह परियोजना पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय शुरू हुई थी.
इसे भी पढ़ें- पीएम नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है
पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूजीसी नेट, नीट और भाजपा शासित राज्यों गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में हुई परीक्षाओं के पेपर लीक पर कुछ नहीं कहा, जबकि राजस्थान में हमारी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए देश का सबसे कठोर कानून बनाया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू किया.
कांग्रेस का योगदान बनाम मोदी सरकार: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के समय देश में सूई भी नहीं बनती थी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बड़े-बड़े बांध, कल-कारखाने, शिक्षा और अस्पतालों की नींव रखी. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने स्वर्णिम भारत के निर्माण में योगदान दिया, जबकि मोदी सरकार ने नोटबंदी, गलत जीएसटी और किसानों के खिलाफ कानून लाने का काम किया है. डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासियों को वन भूमि और उपज का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन भाजपा शासन में इन अधिकारों को कम कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया.