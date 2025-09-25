ETV Bharat / state

पीएम मोदी के आरोपों पर डोटासरा का पलटवार, कहा- राजस्थान को नहीं मिला विशेष पैकेज

बांसवाड़ा सभा में पीएम मोदी के हमले पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए विशेष पैकेज, जीएसटी, रेल परियोजना और पेपर लीक पर सवाल उठाए.

गोविंद सिंह डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में हुई सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगाए. वहीं, अब इन आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है. डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए एक भी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की, केवल अपने पूरे भाषण में कांग्रेस को कोसते रहे.

जीएसटी और रेल परियोजना पर निशाना: डोटासरा ने गुरुवार शाम को जारी बयान में कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और 200 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री ने सहायता के लिए कोई घोषणा नहीं की. उन्होंने कहा कि जिस जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से जनता को लूटा गया, उसी पर अब प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात तक नहीं की गई और न ही बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना को बंद करने का कारण बताया गया, जबकि यह परियोजना पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय शुरू हुई थी.

इसे भी पढ़ें- पीएम नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है

पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूजीसी नेट, नीट और भाजपा शासित राज्यों गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में हुई परीक्षाओं के पेपर लीक पर कुछ नहीं कहा, जबकि राजस्थान में हमारी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए देश का सबसे कठोर कानून बनाया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू किया.

कांग्रेस का योगदान बनाम मोदी सरकार: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के समय देश में सूई भी नहीं बनती थी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बड़े-बड़े बांध, कल-कारखाने, शिक्षा और अस्पतालों की नींव रखी. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने स्वर्णिम भारत के निर्माण में योगदान दिया, जबकि मोदी सरकार ने नोटबंदी, गलत जीएसटी और किसानों के खिलाफ कानून लाने का काम किया है. डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासियों को वन भूमि और उपज का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन भाजपा शासन में इन अधिकारों को कम कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI VS CONGRESSRAJASTHAN POLITICSPM MODI ON GSTPM BANSWARA RALLYGOVIND SINGH DOTASRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

25 सितंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार को वृषभ राशि समेत इन राशियों की होगी उन्नति

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.