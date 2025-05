ETV Bharat / state

Published : May 6, 2025

अजमेर: पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम घर में टीवी देखते हैं और सरकार आरएसएस चला रही है. डोटासरा ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि राजस्थान के विधायक गुजरात में जाकर नफरत फैलाने और समाज को बांटने का प्रशिक्षण लेंगे. डोटासरा मंगलवार को अजमेर से मेड़ता होते हुए जोधपुर जा रहे थे. इस दौरान अशोक उद्यान के समीप हाइवे पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहली बार के विधायक हैं. जबकि अशोक गहलोत पांच बार के सांसद, छह बार विधायक, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. भजनलाल शर्मा और अशोक गहलोत के बीच क्या मुकाबला है. भजनलाल शर्मा को पर्ची से सीएम बनाया है. डोटासरा ने कहा कि गहलोत के सवाल पर सीएम भजनलाल को जवाब देना चाहिए था कि राजस्थान के सीएम, मंत्री और विधायक गुजरात में प्रशिक्षण लेने क्यों गए हैं. राजस्थान में भी तो प्रशिक्षण लिया जा सकता था. डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर साधा निशाना (ETV Bharat Ajmer) पढ़ें: भाजपा सरकार के गुजरात में प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस दिगगजों का तंज: राजस्थान को डेढ़ साल से चला रही थी अनट्रेंड गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और जन समर्थन को गिराने का प्रयास किया गया था. लोकतंत्र को बचाने के लिए विधायकों को होटलों में रखा, तो क्या बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण की तुलना उससे की जा रही है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार गिर रही है या पर्ची बदल रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री बाय कार वापस राजस्थान आएं. डोटासरा ने यह भी कहा कि वो मोदी और अमित शाह हैं, पता नहीं क्या फीडबैक से निर्णय लेकर उन्हें वहां से भेज दें. सरदार पटेल ने आरएसएस पर लगाया था प्रतिबंध: डोटासरा ने कहा कि गहलोत ने जब सवाल उठाया, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार मुझे गुस्से में दिखे. सीएम शर्मा कह रहे थे कि सरदार पटेल की धरती पर आ गए हैं. पटेल ने देश को एक और अखंड किया. लेकिन वे भूल गए कि पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. डोटासरा ने कहा कि सरदार पटेल की धरती पर जाकर क्या आरएसएस के लोग जो निर्वाचित नहीं होते हुए भी सत्ता में बने हुए हैं, वे अपना पद छोड़ेंगे. जबकि कायदा यह है कि जो निर्वाचित होता है, वह सरकार का हिस्सा होता है, लेकिन यहां तो सरकार आरएसएस चला रही है. पर्ची दिल्ली और भारती भवन से आ जाती है और फैसले हो जाते हैं. सीएम घर में बैठकर टीवी देखते रहते हैं.

