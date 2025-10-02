ETV Bharat / state

महात्मा गांधी जयंती पर राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद

शिमला में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धांजलि दी.

महात्मा गांधी जंयती पर राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि
महात्मा गांधी जयंती पर राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 1:28 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read
शिमला: आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया. इस दौरान उन्होंने देश की आजादी में दोनों के योगदान को याद किया. वहीं, गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर आज सुबह शिमला में प्रभात फेरी भी निकाली गई.

इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, "महात्मा गांधी ने अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिया और सभी को साथ लेकर चले. राज्यपाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को सभी के लिए आदर्श बताते हुए उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता पर बल दिया. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्षों के आधार पर ही अंग्रेजों को इस देश से बाहर जाना पड़ा था. उन्होंने देश को आजादी दिलाने का काम किया था".

राज्यपाल ने बताया कि गांधी ने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित किया था. उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाया था और लोगों को भी स्वच्छता को लेकर शिक्षा दी थी. जब देश गरीब था तो उन्होंने एक धोती पहनी और ओढ़ने का काम किया. जब तक देश रहेगा तब तक गांधी रहेंगे. आज के दिन ही दो फूल खिले थे एक का नाम शांति और दूसरे का नाम जय जवान जय किसान है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया. महात्मा गांधी संपन्न परिवार से थे और जब लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और देश को आजाद करवाने के लिए कूद पड़े. उन्होंने आनंदमय जीवन त्याग कर कुछ सिद्धांत तय किए और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया. उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराया".

सीएम ने कहा आज गांधी जी की जयंती है और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना कर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी सीएम ने उन्हें याद किया और कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और देश को आत्मनिर्भर बनाया.

Last Updated : October 2, 2025 at 4:03 PM IST

