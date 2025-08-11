ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मोरहाबादी मैदान में फहराएंगे तिरंगा, राजभवन में नहीं होगा एट होम कार्यक्रम - GOVERNOR HOIST FLAG

हर साल मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण करते आए हैं. लेकिन इस बार राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे.

governor-hoist-flag-on-independence-day-due-to-demise-of-shibu-sorern
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 7:58 PM IST

रांची: स्वाधीनता दिवस के मौके पर इस बार ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे. राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर मोरहाबादी में ध्वजारोहण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.

राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल की सहमति मिलने के पश्चात यह तय हो गया कि इस वर्ष मोरहाबादी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे. गौरतलब है कि परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल उप राजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री मोरहाबादी में ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन गुरु जी शिबू सोरेन के निधन के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्रधर्म का पालन करने में व्यस्त हैं.

राजभवन में नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस पर ‘At Home कार्यक्रम’

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से राजभवन में प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले ‘At Home कार्यक्रम’ नहीं होगा. राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने At Home कार्यक्रम को इस वर्ष आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है.

उप राजधानी दुमका में स्वाधीनता दिवस पर होने वाले राजकीय समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के कोई वरिष्ठ मंत्री के द्वारा इस मौके पर झंडोत्तोलन किया जाएगा.

परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री फहराते रहे हैं तिरंगा

स्वाधीनता दिवस पर हर साल राज्य के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण करते हैं. जबकि राज्यपाल दुमका में तिरंगा फहराते रहे हैं. इसी तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराते हैं. इस बार बीते 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की दुखद खबर आई थी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्रधर्म का पालन करते हुए अपने पिता को मुखाग्नि दी है, जिसकी वजह से वे पैतृक गांव नेमरा में श्राद्धकर्म में खासा व्यस्त हैं. इस वजह से राज्यपाल इस बार मोरहाबादी में ध्वजारोहण करेंगे. इन सब के बीच राज्य सरकार स्वाधीनता दिवस समारोह पर होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी में जुट गई है. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची के मोरहाबादी मैदान और दुमका में होने वाले कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी किया है.

