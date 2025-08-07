Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे नेमरा गांव, शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि - TRIBUTE TO SHIBU SOREN

झारखंड के राज्यपाल रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा-सुमन अर्पित की.

Jharkhand Governor In Ramgarh
रामगढ़ के नेमरा गांव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 10:46 PM IST

3 Min Read

रामगढ़: जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में दिवंगत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म पूरे विधि-विधान से किया जा रहा है. साथ ही नेमरा में अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है. इस क्रम में गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिवंगत नेमरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. साथ ही सीएम हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया.

दिशोम गुरु का निधन अपूरणीय क्षतिः राज्यपाल

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड को बनाने की दिशा में शिबू सोरेन का एक बड़ा योगदान था. गुरुजी आदिवासी समाज के प्रमुख व्यक्ति थे. उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि जीवन में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, पर शिबू सोरेन को भुलाना मुश्किल है. राज्यपाल ने कहा कि दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन जनजातीय अस्मिता, अधिकार और समाज को समर्पित रहा है. वे सेवा और संघर्ष के प्रतीक थे तथा समाज को सदैव जागरूक करने के लिए प्रयासरत रहते थे. दिशोम गुरु का निधन सामाजिक और राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है.

नेमरा गांव में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद जानकारी देते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सोरेन परिवार ने तीन कर्म परंपरा का किया निर्वहन

इधर, दिवंगत शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार और कुटुंब के साथ विधि-विधान के साथ श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. साथ ही "तीन कर्म" की परंपरा का निर्वहन किया. घर के बगल के तालाब के किनारे श्राद्ध कर्म पूरा किया जा रहा है. इस मौके पर विधायक बसंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, दिवंगत शिबू सोरेन की बहन के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्य नेमरा में ही मौजूद हैं.

Jharkhand Governor In Ramgarh
तीन कर्म की परंपरा का निर्वहन करतीं सोरेन परिवार की महिलाएं और परिवार के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

कुटुंब भोज की तैयारी जोरों पर

वहीं दूसरी ओर शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को लेकर नेमरा गांव में तैयारी जोरों पर चल रही है. पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है. आगामी 16 अगस्त को कुटुंब भोज की तैयारी का खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जायजा ले रहे हैं. मुख्यमंत्री बाहर बन रहे भव्य पंडाल व अन्य व्यवस्था को देख रहे हैं.

रामगढ़ के नेमरा गांव में शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म और व्यवस्था का जायजा लेते सीएम. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि 16 तारीख को कुटुंब भोज का आयोजन किया जाएगा. जिसकी तैयारियां चल रही हैं. 16 अगस्त को पूरे झारखंड से भीड़ जुटेगी. इसको लेकर प्रशासनिक और अन्य तैयारियां जोरों पर है. उस दिन विधि व्यवस्था सही ढंग से हो सके इसका भी संधारण किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार, रामगढ़ के नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई

कांग्रेस नेताओं ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि, केशव महतो कमलेश ने कहा- गुरुजी का जीवन अंतहीन किताब की तरह

राहुल गांधी पहुंचे रांची, खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से नेमरा रवाना

गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे हुआ गठन, बहुत रोचक है किस्सा, तीन धाराओं का हुआ था मिलन

रामगढ़: जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में दिवंगत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म पूरे विधि-विधान से किया जा रहा है. साथ ही नेमरा में अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है. इस क्रम में गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिवंगत नेमरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. साथ ही सीएम हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया.

दिशोम गुरु का निधन अपूरणीय क्षतिः राज्यपाल

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड को बनाने की दिशा में शिबू सोरेन का एक बड़ा योगदान था. गुरुजी आदिवासी समाज के प्रमुख व्यक्ति थे. उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि जीवन में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, पर शिबू सोरेन को भुलाना मुश्किल है. राज्यपाल ने कहा कि दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन जनजातीय अस्मिता, अधिकार और समाज को समर्पित रहा है. वे सेवा और संघर्ष के प्रतीक थे तथा समाज को सदैव जागरूक करने के लिए प्रयासरत रहते थे. दिशोम गुरु का निधन सामाजिक और राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है.

नेमरा गांव में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद जानकारी देते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सोरेन परिवार ने तीन कर्म परंपरा का किया निर्वहन

इधर, दिवंगत शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार और कुटुंब के साथ विधि-विधान के साथ श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. साथ ही "तीन कर्म" की परंपरा का निर्वहन किया. घर के बगल के तालाब के किनारे श्राद्ध कर्म पूरा किया जा रहा है. इस मौके पर विधायक बसंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, दिवंगत शिबू सोरेन की बहन के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्य नेमरा में ही मौजूद हैं.

Jharkhand Governor In Ramgarh
तीन कर्म की परंपरा का निर्वहन करतीं सोरेन परिवार की महिलाएं और परिवार के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

कुटुंब भोज की तैयारी जोरों पर

वहीं दूसरी ओर शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को लेकर नेमरा गांव में तैयारी जोरों पर चल रही है. पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है. आगामी 16 अगस्त को कुटुंब भोज की तैयारी का खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जायजा ले रहे हैं. मुख्यमंत्री बाहर बन रहे भव्य पंडाल व अन्य व्यवस्था को देख रहे हैं.

रामगढ़ के नेमरा गांव में शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म और व्यवस्था का जायजा लेते सीएम. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि 16 तारीख को कुटुंब भोज का आयोजन किया जाएगा. जिसकी तैयारियां चल रही हैं. 16 अगस्त को पूरे झारखंड से भीड़ जुटेगी. इसको लेकर प्रशासनिक और अन्य तैयारियां जोरों पर है. उस दिन विधि व्यवस्था सही ढंग से हो सके इसका भी संधारण किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार, रामगढ़ के नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई

कांग्रेस नेताओं ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि, केशव महतो कमलेश ने कहा- गुरुजी का जीवन अंतहीन किताब की तरह

राहुल गांधी पहुंचे रांची, खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से नेमरा रवाना

गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे हुआ गठन, बहुत रोचक है किस्सा, तीन धाराओं का हुआ था मिलन

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVERNOR SANTOSH KUMAR GANGWARJHARKHAND GOVERNOR IN RAMGARHNEMRA VILLAGE OF RAMGARHराज्यपाल संतोष कुमार गंगवारTRIBUTE TO SHIBU SOREN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.