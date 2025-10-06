ETV Bharat / state

झारखंड के छात्रों को समय पर मिलेगी डिग्री, राज्यपाल संतोष गंगवार ने जारी किए निर्देश, एनपीयू का तीसरा दीक्षांत समारोह संपन्न

नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए. 77 छात्रों को मेडल मिले.

NPU Convocation
मेडल प्रदान करते राज्यपाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 3:45 PM IST

4 Min Read
पलामू: झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि छात्रों को उनकी डिग्रियां समय पर मिलें. राज्यपाल संतोष गंगवार ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाओं और डिग्रियां प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं. नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना को 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह केवल तीन बार ही आयोजित किए गए हैं. इससे पता चलता है कि छात्रों को समय पर डिग्रियां नहीं मिली हैं.

उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं. राज्य में गोल्ड मेडल विजेताओं में सबसे अधिक संख्या लड़कियों की है, जो एक विकसित भारत का प्रतीक है. राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलना भी है. नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का एक समृद्ध इतिहास है और आज के युवाओं को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है.

उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले भी बने विधायक और सांसद- वित्त मंत्री राधाकृष्णन

वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सच्ची शिक्षा का मूल भाव सम्मान है. सभी छात्रों को बधाई. सभी को समाज और पलामू क्षेत्र का नाम रोशन करें. समाज में नफरत और वैमनस्य की भावना को खत्म करने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है. सभी समान हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग कहते हैं कि वे उच्च पदस्थ अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि वे विधायक या सांसद बनना चाहते हैं. उन्होंने सभी से आग्रह किया कि राजनीति में भी भाग लें. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विधानसभा और संसद में आएं. जानकारी और ज्ञान बहुत जरूरी है.

उन्होंने आगे कहा कि 18 वर्षों में केवल 157 लोगों ने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो दुखद है. विश्वविद्यालय को आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने आगे पूछा कि पलामू में जल संचयन के लिए विश्वविद्यालय के भूतत्व विभाग ने क्या सोचा है? पलामू का इलाका सूखाग्रस्त है. यूनिवर्सिटी कुछ अलग और हट कर काम करे. पलामू क्षेत्र में केवल 16 प्रतिशत छात्र ही इंटरमीडिएट पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं. झारखंड में एक यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगा.

77 छात्रों को मिला मेडल

नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में 77 छात्रों को मेडल प्रदान किए गए, इनमें से 41 छात्राएं और 31 छात्र थे. वहीं पांच पीएचडी छात्र हैं. 72 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए. नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी. दीक्षांत समारोह इससे पहले दो बार आयोजित किया जा चुका है.

बता दें कि झारखंड के पहले विधानसभा स्पीकर इंदर सिंह नामधारी भी मंच के नीचे वीआईपी दीर्घा में बैठे थे. जिसके बाद राज्यपाल की अनुमति से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इंदर सिंह नामधारी को मंच पर आमंत्रित किया. इस दौरान पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, उपायुक्त समीरा एस., पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन और जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ ​​टूटू सिंह सहित कई अधिकारी दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहे.

छात्र संगठनों ने किया विरोध, कार्यक्रम स्थल से निकले बाहर, कई हिरासत में

दीक्षांत समारोह में छात्र संगठनों की नाराजगी भी देखी गई. छात्र नेता कुर्सी पीछे मिलने से नाराज थे. उनका कहना था कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और विश्वविद्यालय जानबूझकर छात्रों को कार्यक्रम से दूर रख रहा है. बाद में, छात्र संगठनों के नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए. इससे पहले, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ नेताओं से बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की. दीक्षांत समारोह से पहले आजसू छात्र संघ और वाईजेके के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया.

