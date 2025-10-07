ETV Bharat / state

राज्यपाल रामेन डेका का दौरा, सड़क की खराब स्थिति देखकर हुए चिंतित, रेल मार्ग से वापस आए रायपुर

गौरेला पेंड्रा मरवाही में राज्यपाल रामेन डेका ने एक दिवसीय दौरा किया.

Governor Ramen Deka visits
राज्यपाल रामेन डेका का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही : राज्यपाल रामेन डेका एक दिवसीय दौरे पर जीपीएम जिला आएं.जहां उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया. इसके बाद राज्यपाल ने हड़प्पा सभागार में अफसरों की समीक्षा बैठक ली.साथ ही साथ नेशनल हाईवे और सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए वो कलेक्टोरेट से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल मार्ग से रायपुर के लिए रवाना हुए.

अफसरों को दिए दिशा निर्देश : तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले गौरेला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे. जहां मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, और पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. पीडब्लूडी रेस्ट हाउस में अल्प विश्राम के बाद राज्यपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. जहां पर कलेक्टर परिसर में राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया.इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों और शासन की योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए.

Governor Ramen Deka visits
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोपा पौधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क की खराब स्थिति के कारण रेलमार्ग से हुए रवाना : दौरे के बाद राज्यपाल का सड़क मार्ग से रायपुर आने का कार्यक्रम था.लेकिन निर्माणाधी नेशनल हाईवे 45 और सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए उन्होंने यात्रा कार्यक्रम का तत्काल बदलाव किया. इसके बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से ना जाकर रेल मार्ग से रायपुर आने का फैसला किया.इसके लिए वो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल मार्ग से रायपुर गए.

