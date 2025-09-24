प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल रमेन डेका की नसीहत, कहा – दबाव मुक्त रहकर करें काम
राज्यपाल बोले अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे कर सकते हैं मुझसे मुलाकात.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 8:16 AM IST
रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी के परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टरों से सौजन्य मुलाकात की. इस अवसर पर अकादमी के निदेशक टी.सी. महावर के नेतृत्व में युवा अधिकारियों का दल राजभवन पहुंचा. राज्यपाल डेका ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा जनसेवा और मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें. राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में इन अधिकारियों की अहम भूमिका है और जनता की समस्याओं का त्वरित एवं न्यायपूर्ण निराकरण करना ही प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य है.
प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल की नसीहत: राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष निर्णय लें. राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जनता यदि किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदन करती है, तो उसका समयबद्ध निराकरण होना चाहिए ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा कायम रहे.
मुलाकात के बाद हुई फोटो सेशन: इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, प्रशिक्षण निदेशक प्रणव सिंह सहित परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल, शुभम देव, शिक्षा शर्मा, शुभांगी गुप्ता, पूजा पिंचा, मधु गभेल, देवाशीष कुरी, भावना साहू, लोकांश एल्मा, रश्मि पोया, आशीष कुमार, सुमित कुमार ध्रुव, अभिषेक तम्बोली और गगन शर्मा मौजूद रहे.
