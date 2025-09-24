ETV Bharat / state

प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल रमेन डेका की नसीहत, कहा – दबाव मुक्त रहकर करें काम

राज्यपाल बोले अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे कर सकते हैं मुझसे मुलाकात.

PROBATIONARY DEPUTY COLLECTORS
डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल रमेन डेका की नसीहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 8:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी के परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टरों से सौजन्य मुलाकात की. इस अवसर पर अकादमी के निदेशक टी.सी. महावर के नेतृत्व में युवा अधिकारियों का दल राजभवन पहुंचा. राज्यपाल डेका ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा जनसेवा और मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें. राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में इन अधिकारियों की अहम भूमिका है और जनता की समस्याओं का त्वरित एवं न्यायपूर्ण निराकरण करना ही प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य है.

प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल की नसीहत: राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष निर्णय लें. राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जनता यदि किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदन करती है, तो उसका समयबद्ध निराकरण होना चाहिए ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा कायम रहे.

दबाव मुक्त रहकर करें काम (ETV Bharat)
नामांतरण और भू-माफियाओं पर सख्ती की सलाह:
राज्यपाल डेका ने विशेष रूप से नामांतरण के मामलों में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने और भू-माफियाओं पर सख्ती बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया. राज्यपाल ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकता है. राज्यपाल ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि यदि शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वे सीधे राजभवन आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं रमेन डेका ने अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी भी दी.
PROBATIONARY DEPUTY COLLECTORS
डिप्टी कलेक्टरों को राज्यपाल रमेन डेका की नसीहत (ETV Bharat)

मुलाकात के बाद हुई फोटो सेशन: इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, प्रशिक्षण निदेशक प्रणव सिंह सहित परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल, शुभम देव, शिक्षा शर्मा, शुभांगी गुप्ता, पूजा पिंचा, मधु गभेल, देवाशीष कुरी, भावना साहू, लोकांश एल्मा, रश्मि पोया, आशीष कुमार, सुमित कुमार ध्रुव, अभिषेक तम्बोली और गगन शर्मा मौजूद रहे.

बस्तर पंडुम में राज्यपाल रमेन डेका हुए शामिल, जनजातीय परिधान को देख हुए दंग

राज्यपाल रमेन डेका का दुर्ग दौरा, निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल

राज्यपाल रमेन डेका का बलौदाबाजार दौरा, जल ही जीवन का दिया संदेश

राज्यपाल का आज अंबिकापुर दौरा, बलरामपुर में अधिकारियों के साथ की मीटिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH GOVERNORRAMEN DEKACHHATTISGARH ADMINISTRATIVE ACADEMYCHHATTISGARH RAJ BHAVANPROBATIONARY DEPUTY COLLECTORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.