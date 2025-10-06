16 साल में तीन दीक्षांत समारोह, छात्रों ने कहा- देर हुई लेकिन मेडल मिलने की खुशी!
पलामू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.
Published : October 6, 2025 at 5:50 PM IST
पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के 16 वर्षों के इतिहास में सोमवार को तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है. इस दीक्षांत समारोह में 77 छात्रों को मेडल दिया गया है जिन में से 05 छात्र पीएचडी के उपाधि धारक हैं. 41 लड़की जबकि 31 लड़कों को विभिन्न विषयों में टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला है.
सोमवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों सभी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया. गोल्ड मेडल पाने वाले और पीएचडी की उपाधि पाने वाले छात्रों के साथ ईटीवी भारत ने बातचीत की है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए छात्रों ने बताया दीक्षांत समारोह बेहद ही कम हुए हैं अगर यह समय पर होता तो कई छात्रों को मेडल मिलने में देरी नहीं होती. लेकिन देर से ही सही मेडल मिला है और उपाधि मिली है इस बात की खुशी भी है कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं.
कॉमर्स में गोल्ड मेडल पाने वाली फिजा नाज ने बताया कि बेहद खुशी है कि उन्हें गोल्ड मेडल मिल रहा है भविष्य में वह शिक्षक बनना चाहती है और देश के लिए कुछ करना चाहती हैं. कॉमर्स के मास्टर्स गोल्ड मेडल पाने वाली नेहा कुमारी बताती हैं कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है और भविष्य को लेकर उन्होंने योजनाएं तैयार किया है. वह सीए के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहती है.
गोल्ड मेडल पाने वाले रंजन कुमार यादव ने बताया कि देर से मेडल मिला है लेकिन उन्हें बेहद ही खुशी हो रही है. दो वर्ष पहले ही उन्हें यह डिग्री एवं मेडल मिल जाना चाहिए था. पीएचडी की उपाधि लेने वाली डॉक्टर माया कुमारी बताती हैं कि उपाधि मिलने के बाद उन्हें बेहद ही खुशी हो रही है. परेशानी एवं अव्यवस्थाओं के बीच उन्होंने इस उपाधि को हासिल किया है.
