विश्व आदिवासी दिवस से पहले रांची वीमेंस कॉलेज के कार्यक्रम में हुए शामिल राज्यपाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष का किया जिक्र - WORLD TRIBAL DAY

रांची: झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है. 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के लिए रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय परिसर में भव्य आयोजन की तैयारी हुई है. इससे पहले रांची विश्वविद्यालय के स्तर पर रांची वीमेंस कॉलेज के सहयोग से आज संयुक्त राष्ट्र संघ के थीम 'Protecting the Rights of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact’ पर "जोहार संगी-24" का आयोजन किया गया.

रांची वीमेंस कॉलेज में कार्यक्रम (ईटीवी भारत)

बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने आदिवासियों की कला-संस्कृति, रीति रिवाज का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए तत्परता दिखानी होगी. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में उच्च शिक्षा हासिल की थी. उन्होंने अपने गांव का नाम रौशन किया था.