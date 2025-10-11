ETV Bharat / state

मां शारदा की नगरी मैहर पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सिकल सेल एनीमिया पर कही बड़ी बात

मैहर और कटनी जिले में राज्यपाल का दौरा ( Etv Bharat )

मां शारदा की नगरी मैहर पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल (Etv Bharat)

मैहर में हेलीपैड पर उतरने के बाद राज्यपाल सीधे आदिवासी बस्ती पहुंचे. यहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना. राज्यपाल ने मौके पर ही कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे.

मैहर : शनिवार को मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल मां शारदा की पावन नगरी मैहर पहुंचे. अपने एक दिवसीय दौरे पर मैहर पहुंचे राज्यपाल ने मां शारदा मंदिर पहुंच कर पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याण की कामना की. मां शारदा से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और मंदिर परिसर में विकास कार्यों की जानकारी भी ली. उनके साथ जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह, मंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

मां शारदा मंदिर में दर्शन के बाद राज्यपाल ने एकलव्य विद्यालय में हितग्राही संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, आजीविका मिशन, महिला स्व-सहायता समूह, महिला एवं बाल विकास विभाग, और कृषि विभाग की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया.

छात्रों से की राज्यपाल ने मुलाकात (Etv Bharat)



उन्होंने स्व-सहायता समूहों से कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हैं, और सरकार उनके हर कदम पर साथ है इसके साथ साथ सरकार के द्वारा अब महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास भी किया है.

सिकल सेल एनीमिया पर ये बोले राज्यपाल

संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने बताया, '' प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच की जा चुकी है. सरकार विशेष रूप से आदिवासी, गोंड और सीकर समुदायों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता और उपचार व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है, जिससे कि आगमी दिनों में सभी को बेहतर उपचार और सुविधाएं मिल सके जिसको लेकर अब तेजी से कार्य भी किया जा रहा है.

जनकल्याण योजनाओं की सराहना



राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की. उन्होंने कहा, '' बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने आमजन के जीवन में नई रोशनी लाई है.'' उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी कल्याण के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है और अधिकारियों को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कुछ समय बाद इन सभी जगहों पर एक अच्छा और सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा.

कटनी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए राज्यपाल

राज्यपाल मंगूभाई पटेल कटनी में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए. यहां झिंझरी हेलीपैड पर उनका आगमन हुआ, जहां भाजपा जिला संगठन की ओर से जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. इस अवसर पर मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल, महापौर प्रीति सूरी, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामरतन पायल, पीतांबर टोपनानी, शशांक श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे