राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कुलपति के बयान पर जताई आपत्ति, कहा सोच-समझकर बोलें
राज्यपाल ने कहा कि औरंगजेब कुशल प्रशासक नहीं हो सकता. उन्होंने सुनीता मिश्रा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी और शिक्षा पर चर्चा की.
Published : October 12, 2025 at 8:46 PM IST
उदयपुर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे रविवार को उदयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी. बागडे ने कहा कि औरंगजेब कैसे कुशल प्रशासक हो सकता है, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के शरीर के टुकड़े किए और मंदिर तोड़े. उन्होंने कहा कि जीवन में सोच-समझकर बोलना चाहिए और अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए.
शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर चर्चा: राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अतिथिगृह सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में परीक्षाओं की कार्यप्रणाली, परीक्षा परिणाम और दीक्षांत समारोह की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि हर शैक्षिक सत्र के अंत में उसी वर्ष डिग्रियों का वितरण किया जाए ताकि छात्रों को रोजगार या अन्य प्रवेश में परेशानी न हो.
इसे भी पढ़ें- सुखाड़िया विश्वविद्यालय में वीसी की कार पर चढ़कर छात्रों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा
नई शिक्षा नीति और छात्रवृत्ति पर जानकारी ली: राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति, छात्रों के नामांकन, जनजातीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की स्थिति और विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
नेक विजिट और ग्रामीण शिक्षा पर जोर: बागडे ने विश्वविद्यालय को नेक की ए ग्रेड मिलने पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय की नेक विजिट नियमित होनी चाहिए. राज्यपाल ने गोद लिए गए गांवों की प्रगति पर भी जानकारी ली और कहा कि गांवों के बच्चों को जिज्ञासु और जागरूक बनाने के लिए विश्वविद्यालय को प्रयास करने चाहिए. उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी तो उच्च शिक्षा को भी लाभ मिलेगा.