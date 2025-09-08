शिक्षा और संस्कृति से बनता है आदर्श राष्ट्र- राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े
श्रीगंगानगर में शिक्षा अमृत महोत्सव में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा, संस्कृति, साक्षरता, एकाग्रता और वसुधैव कुटुंबकम् से राष्ट्र निर्माण पर बल दिया.
Published : September 8, 2025 at 11:45 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले में आयोजित शिक्षा अमृत महोत्सव में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति अच्छे संस्कारों की जननी हैं और इन्हीं से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनमोल धरोहर दी है. “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना भारत की वैश्विक पहचान है.
राज्यपाल का भव्य स्वागत: श्री गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के 75वें स्थापना वर्ष पर आयोजित “शिक्षा अमृत महोत्सव – शताब्दी की ओर” कार्यक्रम में राज्यपाल का गॉड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया. सूरतगढ़ में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने भी उनका स्वागत किया.
शिक्षा से बनते हैं आदर्श नागरिक: अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति से अच्छे संस्कार बनते हैं, जो समाज में आदर्श नागरिक तैयार करते हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए साक्षरता को मौलिक अधिकार बताया. भारतीय संस्कृति और शिक्षा जीवन को उत्कृष्ट बनाती है और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
वसुधैव कुटुंबकम् का सिद्धांत: राज्यपाल ने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी धर्म का तिरस्कार किया. उन्होंने “वसुधैव कुटुंबकम्” के सिद्धांत पर जोर देते हुए विद्यार्थियों से स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने और एकाग्रता विकसित करने की बात कही. महाभारत में अर्जुन द्वारा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का उदाहरण देकर उन्होंने एकाग्रता का महत्व समझाया.
नई शिक्षा नीति और संस्कारों का विकास: राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित न रहकर संस्कार और गुणों का भी विकास करे. उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सौरमंडल और खगोलीय घटनाओं के सटीक उल्लेख का जिक्र कर भारतीय ज्ञान परंपरा की महानता पर प्रकाश डाला.
ट्रस्ट और शिक्षाविदों का योगदान: महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. मनोज दीक्षित ने ट्रस्ट द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए योगदान की सराहना की. गंगानगर विधायक व ट्रस्ट अध्यक्ष जयदीप बिहाणी ने राज्यपाल को सम्मान पत्र भेंट कर स्वागत किया. कार्यक्रम में शिक्षाविदों, कर्मचारियों और प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ राष्ट्रगान का आयोजन कर कार्यक्रम का समापन हुआ.
