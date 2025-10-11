ETV Bharat / state

देश में हर साल कैंसर से 70000 महिलाओं की मौत, राज्यपाल बोले, 'जागरूकता के साथ बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन महत्वपूर्ण'

जयपुर: देश में कैंसर से हर साल 70000 महिलाओं की मौत हो रही है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के एचपीवी वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के रजत जयंती समारोह में कहा कि कैंसर असाध्य रोग है, पर समय पर पहचान और अच्छा इलाज होता है, तो इससे जीवन की जंग जीत सकते हैं.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ कैंसर जैसे भयानक जीवाणु संक्रमण से बचाने की मुहिम और टीकाकरण के संस्था के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हमारे देश में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती हैं और इनमें से 70 हजार की मृत्यु हो जाती है. हर आठ मिनट में एक महिला इस कैंसर से काल के गाल में चली जाती है. इस दृष्टि से एचपीवी टीकाकरण के लिए और अधिक प्रयास हों. राज्यपाल ने रोग की पहचान के साथ कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, इस संदर्भ में भी कार्य करने पर जोर दिया.