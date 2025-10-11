देश में हर साल कैंसर से 70000 महिलाओं की मौत, राज्यपाल बोले, 'जागरूकता के साथ बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन महत्वपूर्ण'
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का कहना है कि कैंसर जैसे रोग की पहचान कर लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए.
Published : October 11, 2025 at 7:21 PM IST
जयपुर: देश में कैंसर से हर साल 70000 महिलाओं की मौत हो रही है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के एचपीवी वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के रजत जयंती समारोह में कहा कि कैंसर असाध्य रोग है, पर समय पर पहचान और अच्छा इलाज होता है, तो इससे जीवन की जंग जीत सकते हैं.
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ कैंसर जैसे भयानक जीवाणु संक्रमण से बचाने की मुहिम और टीकाकरण के संस्था के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हमारे देश में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती हैं और इनमें से 70 हजार की मृत्यु हो जाती है. हर आठ मिनट में एक महिला इस कैंसर से काल के गाल में चली जाती है. इस दृष्टि से एचपीवी टीकाकरण के लिए और अधिक प्रयास हों. राज्यपाल ने रोग की पहचान के साथ कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, इस संदर्भ में भी कार्य करने पर जोर दिया.
पढ़ें: पाक विस्थापित और स्वच्छता योद्धाओं की बेटियों के लिए लगाया मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप
राज्यपाल ने जयपुर कैंसर सोसायटी को युवाओं को भी अधिकाधिक जोड़कर कैंसर रोधी कार्य किए जाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं. इसे देखते वर्ष पर्यंत शहरी के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर जागरूकता के लिए मिलकर कार्य किया जाए. कैंसर रिलीफ सोसायटी की महामंत्री सीमा सेठी ने बताया कि जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के रजत जयंती समारोह में राज्यपाल ने कैंसर सोसायटी के कार्यों की सराहना की. कैंसर सोसायटी सरकार के सहयोग से कैंसर मरीजों के लिए काम कर रही है. इसके साथ ही कैंसर वैक्सीन लगवाने में भी सरकार के साथ सहयोग कर रही है. लोगों को यह वैक्सीन निशुल्क लगवाई जा रही है.