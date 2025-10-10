ETV Bharat / state

पंतनगर कृषि विवि में 118वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ, अन्नदाता हुए सम्मानित

अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 10, 2025 at 8:43 PM IST 3 Min Read