ETV Bharat / state

पंतनगर कृषि विवि में 118वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ, अन्नदाता हुए सम्मानित

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नव निर्मित सेमीकंडक्टर लैब और आडिटोरियम का उद्घाटन करते हुए 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया

118TH ALL INDIA FARMERS FAIR
अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: 188वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुक्रवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने मेले में लगे स्टाल का भ्रमण कर लोगों से बातचीत भी की. जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने नव निर्मित सेमीकंडक्टर लैब और आडिटोरियम का उद्घाटन करते हुए 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया. इसके अलावा प्रदेश भर के प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया.

118वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ: पंतनगर में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले के शुभारंभ पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे. इस दौरान विश्वविद्यालय और स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टाल का भ्रमण भी किया. जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया.

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया किसान मेले का शुभारंभ: इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अन्नदाताओं और आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ. उन्होंने मेले में आये सभी अन्नदाताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों का अभिनंदन किया किया, जिनकी मेहनत, निष्ठा और नवाचार से कृषि क्षेत्र निरंतर नई ऊँचाइयों को छू रहा है.

सेमीकंडक्टर लैब और निर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन: राज्यपाल ने कहा कि आप सब सच्चे अर्थों में राष्ट्र की धमनियों में प्रवाहित उस जीवन दायिनी शक्ति के प्रतिनिधि हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाती है. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा सेमीकंडक्टर लैब और निर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कृषि अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी संवाद को और भी अधिक नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर सम्मानित हुए सभी प्रगतिशील कृषकों ने अपने परिश्रम, नवाचार और दूरदर्शिता से यह सिद्ध किया है कि यदि दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच हो तो सीमित संसाधनों में भी असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं.

पंतनगर कृषि विवि हर साल आयोजित करता है किसान मेला : राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी सम्मानित कृषकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आशा करता हूँ कि वे अपने अनुभवों और सफलता की कहानियों से अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहेंगे. दरअसल कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर हर साल किसानों के लिए रबी और खरीफ की फसल के दौरान किसानों के लिए मेले का आयोजन करता है. इस बार भी किसानों के लिए उन्नत बीज, कृषि के आधुनिक यंत्र और उच्च गुणवत्ता के फल फूल के पौधों को प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा गया है. मेले में छोटे बड़े 500 स्टॉल लगाए गए हैं. मेले में देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी मुल्क नेपाल के किसान भी शिरकत करते हैं. 13 अक्टूबर को मेले का समापन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

PANTNAGAR AGRICULTURAL UNIVERSITYPANTNAGAR FARMERS FAIRGOVERNOR GURMIT SINGHपंतनगर किसान मेला118TH ALL INDIA FARMERS FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.